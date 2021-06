El flamenco electrónico de Califato ¾ y el rock de The Dry Mouths llegan el sábado

miércoles 23 de junio de 2021 , 16:13h

El concierto de Arnau Griso, previsto para el domingo, día 27, se ha cancelado por la fractura en la mano del guitarrista Eric Griso





Cuando todavía resuenan los ecos de los grandes conciertos ofrecidos por Amaral y Shinova, perfectamente escoltados por María de Juan y Gotelé, el pasado fin de semana con Cooltural Go!, el ciclo de conciertos afronta un fin de semana más de música en directo, con una de las dos citas programadas. El flamenco electrónico, experimental y guasón de Califato ¾ y el rock estruendoso y emocional de The Dry Mouths llegan el sábado, 26 de junio, al Recinto de Conciertos del Ferial, a partir de las 21.00 horas.



Por otro lado, el concierto previsto para el domingo, 27 de junio, de Arnau Griso, que iba a ser abierto por Marta Movidas, no se podrá llevar a cabo debido al accidente que ha sufrido el guitarra y uno de los líderes de la banda, Eric Griso, que le ha ocasionado una fractura de mano que le impide realizar la actuación. La devolución de entradas se realizará de forma automática a través del medio de pago efectuado en la web.



Las entradas, como todas las del resto de espectáculos de este ciclo organizado por Cooltural Fest de Crash Music y por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, se encuentran a la venta en la página web www.coolturalfest.com.





Sobre las bandas

Califato ¾, leído como ‘Califato tres por cuatro’ en referencia al compás flamenco, es una banda mitad sevillana y mitad malagueña que ha revolucionado con una vuelta de tuerca más la música flamenca de influencia árabe, con una propuesta experimental donde añaden también el rap, el ‘spoken word’, la imaginaría de Semana Santa o la electrónica, como han demostrado en sus dos discos de larga duración, ‘La Contraçeña’ y ‘Puerta de la Cânne’, además de una variada lista de EP’s de remixes y singles.



La banda está formada por Manuel Chaparro (capataz y voz), Esteban Espada (bajo), Sergio Ruiz (teclados), Lorenzo Soria (electrónica), la cantaora Roxana Pappalardo como su colaboradora más habitual y la cara más reconocible de Curro Morales, también a guitarra y voz, viejo conocido de otras bandas y nombres como Narco, Skeletor Selektor, A-92, Giralda Sound, Andaluces en el Espacio, Bei Ping Mafia, Psychobitches, No Funciona Nada, el colectivo Breaking Bass, Below, Mogra o los extintos Falso Dogma.



Por su parte, The Dry Mouths es una de las bandas almerienses más reconocidas fuera de nuestra provincia. Practica una suerte de ‘desert rock’ que se genera con pinceladas de largos desarrollos instrumentales, shoegaze, grunge y rock alternativo. Actualmente, el grupo sigue formado por Christ O. Rodrigues (voz, guitarras, sintetizadores), Josh Morales (batería y coros) y Víctor Hernández (bajo), desde la pérdida inesperada de Andy Reyes.



Su discografía es casi inabarcable con varios trabajos completos, a veces incluso dos el mismo año, como ‘Lo-Fi Sounds For Hi-Fi People’ y ‘Memories From Pines Bridge’, además de ‘When The Weather Smells of Sweat’, ‘2 Months’ (grabado como ganadores del Rock In Lei), ‘And Show Us’, ‘Moon’s True Delay Lenght Wah Foo Era’ o ‘Lost Bow Case Eckard’, además de una colección de splits y singles individuales.