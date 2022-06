Almería El Gobierno anuncia inversiones en los cuarteles de la Guardia Civil que no están en los PGE martes 28 de junio de 2022 , 23:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Culpa a Rajoy de la falta de mantenimiento, y dice acometer actuaciones urgentes... cuatro años después La culpa del estado de los cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Almería la tiene el Gobierno de Mariano Rajoy "debido al grave deterioro ocasionado por la falta de mantenimiento e inversiones básicas en los acuartelamientos e infraestructuras" del Cuerpo durante el periodo 2011 a 2018, según responde al Partido Popular el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que añade que "el Gobierno ha acometido, con urgencia, diferentes planes, complementarios entre sí, para mejorar y reformar las infraestructuras existentes lo más pronto posible, aprobándose la mayor inversión en seguridad del Estado en los últimos 10 años". El hecho es que esa "urgencia" se ha demostrado esperando cuatro para anunciar intervenciones que no aparecen en los Presupuestos Generales del Estado. De esta forma, el Gobierno indica que para el presente año 2022, y con cargo a los créditos ordinarios del Capítulo 2, concepto 212 (reparación, mantenimiento y conservación de edificios) de la Dirección General de la Guardia Civil, se han descentralizado un total de 666.700.38 euros, para acometer las obras de mantenimiento y mejora que puedan surgir en los siguientes acuartelamientos de la Comandancia de Almería: Almería, Adra, Cabo de Gata, Garrucha, Gérgal, El Ejido, Oria, Sorbas, Laujar, Carboneras, Alhama de Almería, Albox, Turre, San José, María, Zurgena, Fiñana, Tíjola, Dalías, Gador, Pulpí y Tabernas. Nada de esto aparece en los PGE de 2022. Asimismo, en la ejecución del Plan de Transición Energética de la Administración General del Estado, dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para el presente año, se contempla llevar a cabo diferentes actuaciones en los Acuartelamientos de Puebla de Sorbas y Cabo de Gata por un total de 308.555,48 y 548.326,31 euros, respectivamente. Esto, tampoco aparece en los PGE del presente año. "Cabe señalar que dichas inversiones estarán sujetas a las necesidades imprevistas que puedan surgir" lo que deja la puerta abierta a que se hagan o no.. Por otro lado, fruto del Acuerdo de Aportaciones entre la Dirección General de la Guardia Civil y la Diputación Provincial de Almería para la realización de obras de conservación y reparación de acuartelamientos de la Guardia Civil en la provincia, firmado el 4 de octubre de 2019, al cual se adhirió el Ayuntamiento de El Ejido, se va a acometer una obra consistente en la construcción de un edificio independiente para la Intervención de Armas en el perímetro del recinto, con previsión de inicio para el presente año, según avance la licitación que ejecutará el Ayuntamiento de El Ejido. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

