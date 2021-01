Economía Ampliar El Gobierno aprueba el trasvase Tajo-Segura de 17 hectómetros cúbicos en enero viernes 29 de enero de 2021 , 17:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha dado luz verde a un trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 17 hectómetros cúbicos para el mes de enero, según publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE). De los 17 hectómetros cúbicos, 9,5 son para regadío y los 7,5 hectómetros cúbicos restantes son para abastecimiento humano, si bien este volumen de agua quedará almacenado en los embalses de cabecera hasta que finalicen las obras del embalse de La Bujeda. Almería se encuentra entre las cuencas receptoras, de modo que unas 24.000 hectáreas de regadío del levante almeriense se sirven de este trasvase. Según se recoge en el informe realizado por el CEDEX para este mes de enero, conforme a la información facilitada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, las existencias efectivas en el conjunto de embalses de Entrepeñas-Buendía el día 1 de enero de 2021 ascienden a 571 hectómetros cúbicos, siendo este valor inferior al de referencia de 602 hectómetros cúbicos de paso entre los niveles 2 y 3 fijado en el RD 773/2014 para el mes de enero y superior al umbral de 400 hectómetros cúbicos de reservas no trasvasables, por lo que se constata la situación hidrológica excepcional, nivel 3. La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, en su reunión de 27 de enero del 2021 y a la vista del informe del CEDEX, informó de que podría autorizarse un volumen máximo de 20 hectómetros cúbicos para el mes de enero de 2021. Por otra parte, la Comisión ha tomado razón del avance de los trabajos y la situación actual de las obras de reparación y de la imposibilidad técnica de realizar envíos de agua hacia el acueducto Tajo-Segura por estar ejecutándose estos trabajos en el embalse de la Bujeda. A tenor de la situación hidrológica excepcional del sistema de la cabecera del Tajo, de aprovechar parte de las reservas de volúmenes de agua trasvasada disponibles en la cuenca del Segura a fecha 1 de enero para abastecimiento y regadíos y teniendo en cuenta el ritmo de descenso de las reservas en los tres últimos meses y las precipitaciones producidas en el último año, el Ministerio ha autorizado un trasvase de 17 hectómetros cúbicos. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

