El Gobierno cede al Ayuntamiento de Huércal de Almería dos tramos de la N-340A

jueves 17 de junio de 2021 , 07:28h

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha cedido al Ayuntamiento de Huércal de Almería la titularidad de dos tramos de la carretera N-340A, lo que supone la consiguiente modificación de la Red de Carreteras del Estado.



El Ayuntamiento de Huércal de Almería, con fecha 9 de febrero de 2021, solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la cesión de titularidad de dos tramos de la carretera N-340A, al amparo de las condiciones establecidas en la Ley 37/2015, según ha indicado el departamento que dirige José Luis Ábalos en una nota.



Una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, el Mitma consideró procedente acceder a lo solicitado.



Así, el expediente contempla la cesión sin cargo de los tramos comprendidos entre los puntos kilométricos 447+400 al 448+025 y del 449+050 al 449+430, con una longitud real de 766 metros y 380 metros, respectivamente, y una superficie estimada de 12.956 metros cuadrados y 7.743 metros cuadrados cada uno. La longitud total de los tramos a ceder es de 1.146 metros, con una superficie estimada de 20.699 metros cuadrados.



La cesión de estos tramos, que hasta la fecha pertenecían a la Red de Carreteras del Estado, no menoscaba la continuidad de la red viaria estatal ni la funcionalidad de la misma. Se trata de unos tramos que carecen de función de servicio al tráfico de largo recorrido.



Asimismo, el cambio de titularidad no conlleva transferencia de capital alguno, no generándose obligaciones económicas o gasto para la Administración General del Estado.