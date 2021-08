PORTADA Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Economía Entrevistas Opinión Provincia Agenda Sociedad Salud Universidad Otras noticias Televisión Pasatiempos Clasificados Hemeroteca Economía El Gobierno dice que ya ha inverido en Almería 100 millones más del total de los PGE para todo 2021 jueves 05 de agosto de 2021 , 15:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia De la Fuente afirma que se han invertido 700 millones en seis meses, pero 255 se corresponde al pago de prestaciones sociales El Gobierno destina cerca de 700 millones de euros a Almería en el primer semestre de 2021







§ Manuel de la Fuente hace repaso de las medidas implantadas por el Ejecutivo para hacer frente a los efectos de la pandemia y avanzar en la recuperación y en el sistema productivo de la provincia



§ Recuerda que 255 millones de euros han sido destinados al pago de prestaciones sociales y apoyo a las empresas en los últimos seis meses



§ Se sigue avanzando en las obras de la línea de alta velocidad Almería-Murcia, se ha recuperado la conexión ferroviaria desde Almería capital y se ha ampliado tanto la frecuencia de trenes Almería-Madrid como la conexión aérea OPS Almería-Sevilla



§ En Carreteras, el Mitma ha aprobado el proyecto de remodelación del enlace entre la A-7 y la A-92 en Viator y la remodelación del enlace 429 de la A7, ha culminado las obras de emergencia en la carretera de El Cañarete y ha licitado las obras de rehabilitación de la Autovía del Mediterráneo en el tramo Cuesta Colorá-El Jabonero



§ En Costas, se han realizado obras de mantenimiento en playas de los términos municipales de Vera, Garrucha, Roquetas de Mar y El Ejido, Tragsa avanza en las obras de ampliación del Paseo Marítimo en la capital y en pocos meses estará finalizada la Estrategia para la protección de la costa



§ En materia hídrica, el Gobierno ha aprobado las obras de reparación de la desaladora del Bajo Almanzora por 19,9M € y se avanza en los proyectos de protección de los ríos Adra, Antas y Rambla de Charcones



§ En el ámbito de la transición ecológica, se ha firmado el protocolo general del Convenio de Transición Justa en Carboneras, se tramita la línea Caparacena-La Ribina y está en trámite igualmente la ejecución de cuatro nuevas plantas de energías renovables



§ El programa PFEA invertirá este ejercicio 9,9 millones de euros en proyectos de generación de empleo en los pueblos del interior





El subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente Arias, ha hecho balance de las medidas impulsadas por el Gobierno de España en la provincia, en el marco de la presentación de la segunda edición del informe ‘Cumpliendo’ de rendición de cuentas del Ejecutivo para hacer frente a la pandemia y avanzar en la recuperación económica tras la crisis provocada por la Covid-19. De la Fuente ha hecho hincapié en la “inversión histórica” que el Gobierno de España ha realizado en Almería “poniendo el foco principalmente en las personas”.



“El Gobierno ha mostrado con sus medidas que se puede hacer frente a una crisis de forma diferente a como lo hizo el PP en 2008. La máxima prioridad ha sido atender la emergencia sanitaria, económica y social y fortalecer los servicios públicos”, ha señalado. “Se ha ofrecido seguridad y certezas en momentos de excepcionalidad”, ha apuntado, al tiempo que ha recordado el “esfuerzo ímprobo” realizado en el último año y medio para tramitar “decenas de miles de expedientes recepcionados”.



En este sentido, cabe recordar que la provincia ha recibido en los últimos seis meses 255,08 millones € para el pago de prestaciones sociales. Desde el inicio de la pandemia, Almería ha recibido 113 millones de euros para el pago de los expedientes de regulación temporal de empleo, 28,2M € este año para abonar las nóminas de los ERTE. En la actualidad, la provincia registra 2.063 trabajadores en ERTE, 6.141 menos que a finales de febrero.



Por otra parte, en el marco del escudo social puesto en marcha por el Gobierno de España para la protección de los trabajadores, cerca de 2.900 autónomos almerienses se han acogido a alguna de estas prestaciones. El pasado mes de junio fueron 2.328 autónomos, dato que representa el 78,5% de las prestaciones solicitadas.



De la Fuente ha recordado también las inversiones comprometidas y en ejecución en infraestructuras ferroviarias, viales, hídricas y en materia de transición ecológica.



Así, tras décadas de cero inversiones en ferrocarril, los últimos PGE contemplan para 2021 en Almería 595,6 millones de euros –de ellos, 587,8 millones para las obras del AVE-, cifra que supone un aumento del 5.720,9% respecto a los PGE de 2018. En la actualidad, todos los tramos de la línea de alta velocidad Almería-Murcia, a excepción del tramo Lorca-Pulpí, están en obras, algunas ya finalizadas como la integración del ferrocarril en la zona de El Puche, lo que ha permitido recuperar la conexión de Almería por ferrocarril, interrumpida por las obras desde noviembre de 2018. Los trabajos del tramo Níjar-Río Andarax se retomarán el próximo 9 de agosto



Por otra parte, están ya finalizadas las obras de rehabilitación del edificio histórico de la estación de Almería (sin uso ferroviario). La inversión de Adif ha sido de 2,2 millones €.



En cuanto al 1,5% Cultural, en Almería hay tres proyectos en marcha:



· Por una parte, la rehabilitación del Hospital Provincial. La ayuda está cifrada en 2,69 millones de euros. Actualmente, estas obras están en ejecución.



· Por otra, la rehabilitación del Cable Inglés. La actuación total ronda los 3 millones de euros, de los que 2,2 son con cargo al 1,5% Cultural. En ejecución. Las obras finalizarán a finales de este año.



· Además, con cargo a esta partida está incluida la recuperación de la Fortaleza Hispano Musulmana Castillo de Tabernas, en su fase 1. El MITMA aporta el 70% del presupuesto total de la actuación, que asciende a 368.299,80 euros.



En Carreteras, los PGE contemplan una dotación de 10,1 millones € para este año para iniciar las obras del enlace de Viator entre la A7 y la A92, cuyo coste son 37M€. El proyecto se aprobó en noviembre de 2020. Igualmente, señalar que está en marcha el estudio de impacto ambiental de las obras del tercer carril en la A7 entre Almería y Roquetas de Mar y que el BOE publicó el pasado 2 de abril la resolución de Calidad de Evaluación Ambiental del informe del impacto ambiental de la remodelación de los enlaces 409 y 411 de la A7 en El Ejido.



Asimismo, el pasado 23 de julio, el MITMA aprobó el expediente de información pública de la remodelación del enlace 429 de la A7 de acceso a Roquetas de Mar y Vícar. El presupuesto de las obras asciende a 31,84 millones de euros.





Inversiones en Costas

Las actuaciones más significativas realizadas durante el primer semestre del año han sido las de reparación de daños por efecto de los temporales en distintos tramos de la costa. Las obras de mantenimiento se han realizado en playas de los términos municipales de Vera, Garrucha, Roquetas de Mar y El Ejido.



Por otra parte, en cuanto al proyecto de recuperación ambiental del delta del río Andarax (ampliación del Paseo Marítimo), después de dos años de retraso, Tragsa inició los trabajos en junio y van a buen ritmo. Las obras estarán finalizadas, presumiblemente, en marzo de 2022.



Igualmente, en los próximos meses estará finalizada la Estrategia Integral de la Costa en Almería frente al cambio climático. Esta iniciativa, liderada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y financiada por la UE, persigue la identificación de los problemas de erosión de la costa para abordarlos de una manera integral y económica y ambientalmente sostenible.





Infraestructuras hídricas

El pasado 20 de julio, el Consejo de Ministros aprobó la redacción y ejecución de las obras de reparación de la desaladora del Bajo Almanzora por importe de 19,9 millones €. La planta, que será reconstruida en base a un anteproyecto ya aprobado por el MITECO, quedó fuera de servicio en septiembre de 2012 por unas inundaciones. El presupuesto de la actuación forma parte de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2021 y el contrato tendrá una duración de 48 meses.



Por otra parte, en los próximos meses estarán finalizados los proyectos de protección de los ríos Adra, Antas y la Rambla de Charcones para evitar posibles inundaciones. Los tres proyectos constructivos y la licitación de las obras previstas en los términos de Adra, Vera y Pulpí cuentan con una inversión de 23 millones de euros.



En materia hídrica, señalar también que el Consejo de Ministros ha aprobado la modificación de las reglas del trasvase Tajo-Segura para garantizar la estabilidad del sistema. La Comisión Central de Explotación del trasvase prevé que el sistema entre en situación hidrológica excepcional este mes y hasta final del semestre.



En cuanto a los proyectos industriales, el pasado 9 de abril, Red Eléctrica Española presentó toda la documentación sobre la línea Caparacena-La Ribina (proyecto, declaración impacto ambiental, autorización pública y proyecto de construcción). La solicitud de REE es para la línea Baza-La Ribina (102 Km), la subestación de La Ribina y la línea carril Litoral (4,9 km), desde la subestación de La Ribina a la línea del AVE. Este proyecto es vital para Almería, entre otros aspectos, porque la subestación de La Ribina suministrará de energía eléctrica al tramo del AVE Almería-Murcia cuando este esté en funcionamiento.



Por otra parte, en la actualidad, la Subdelegación tramita, a través de sus dependencias de Industria y Energía la autorización administrativa, declaración en concreto de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de cuatro nuevas plantas de energías renovables:





o Tres de ellas (La Rambla, Filabres y Perejiles) están impulsadas por Green Capital Power y supondrán una inversión de más de 300 millones €. Serán las mayores de toda la provincia. Cuando estén en funcionamiento, generarán un total de 354 Mw.



o La cuarta planta (fotovoltaica) es de Endesa y supondrá una inversión de 157 millones de euros. Cuando esté operativa, producirá 516,6 givatios hora al año, es decir, el consumo eléctrico de la ciudad de Almería durante más de un año.



Fondos PFEA

La Comisión provincial de seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) aprobó el pasado 1 de julio el primer bloque de proyectos de obras a ejecutar en el marco de este programa durante el ejercicio 2021-2022.



En el marco del PFEA, Almería recibirá este año 9.913.748,13 €. De esos 9,9 millones, 8,6 se destinarán a proyectos de garantía de rentas (un 5,75% más que el año pasado. El resto, 1,2 millones se destinarán a proyectos de generación de empleo estable, lo que supone un 36% más de la cantidad asignada en 2020.



Destacar, igualmente, que a finales del pasado mes de julio, el MAPA aprobó las obras de acondicionamiento como Camino Natural del tramo Fines-Arboleas, en el valle del Almanzora. Los trabajos cuentan con un presupuesto de ejecución de 1.808.724,50 € y un plazo previsto de 28 meses. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

