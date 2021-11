Almería El Hospital de Poniente celebra su 25 Aniversario con un reconocimiento a sus profesionales viernes 05 de noviembre de 2021 , 16:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La delegada del Gobierno, junto al director de Asistencia Sanitaria, el delegado de Salud y el alcalde de El Ejido ponen en valor el trabajo del hospital durante los 20 últimos meses de pandemia



El Auditorio de El Ejido ha sido elegido como escenario para la conmemoración del 25 Aniversario del Hospital de Poniente. En este acto se ha realizado un reconocimiento tanto a profesionales, colectivos, pacientes, trabajadores y empresas externas que han formado parte del cuarto de siglo que ha celebrado este hospital del Poniente. En la entrega de galardones han participado la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, el director general de Asistencia Sanitaria, Diego Vargas, el delegado territorial de Salud y Familias, Juan de la Cruz Belmonte, la vicepresidenta de la Diputación, Ángeles Martínez y el alcalde de El Ejido,. Francisco Góngora, entre otras autoridades, que quisieron acompañar al gerente del Hospital, Pedro Acosta.



Uno de los momentos más emotivos de la noche consistió en el reconocimiento tanto a los pacientes como a los profesionales que han sufrido el Covid-19. El doctor Munir, recogió además del galardón, el cariño de todos los asistentes a este acto que aplaudieron de pie a este profesional del hospital que enfermó de Covid-19 al inicio de la pandemia.



La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, ha querido destacar en su intervención “la calidad humana y profesional de todos los componentes del Hospital de Poniente que han luchado sin descanso frente a la pandemia”. En su intervención, ha asegurado que “desde el Gobierno andaluz se va a seguir trabajando por impulsar nuevos recursos y mejoras en este hospital que ha sido cabecera de Comarca del Poniente almeriense”. En este sentido, Torregrosa ha afirmado que “las actuales obras de ampliación con nuevos espacios de Urgencias y Consultas Externas, suponen un ejemplo del esfuerzo de la Junta de Andalucía por hacer crecer este hospital”.



El delegado de Salud y Familias, Juan de la Cruz Belmonte, ha puesto en valor “el gran equipo humano que conforma el hospital de Poniente que lleva más de 20 meses al pie de cañón frente al Covid-19”. Ha asegurado que “habéis sido un ejemplo como profesionales de la sanidad y el orgullo de todas las personas que hemos comprobado la entrega durante la pandemia”.



De igual forma, el gerente Pedro Acosta, quiso en su discurso realizar un balance de la evolución del Hospital a lo largo de sus 25 años de historia. Acosta ha destacado cómo “a lo largo de este tiempo se han registrado 57.000 nacimientos, se han atendido 2.700.000 urgencias, realizado 300.000 intervenciones quirúrgicas o 4.500.000 consultas externas”. Además ha aprovechado esta celebración para presentar la nueva imagen del Hospital de Poniente.



Por su parte, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto a las ediles municipales Delia Mira y Julia Ibáñez, quiso agradecer todo el trabajo y esfuerzo realizado durante este cuarto de sigo “tanto a los profesionales sanitarios por su gran entrega y dedicación como a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía por la enorme responsabilidad que tenéis y sobre todo que os ha tocado gestionar con la pandemia”.



Además, ha incidido también en “el importante esfuerzo inversor que está llevando a cabo la Administración Autonómica a la hora de mejorar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía con la ampliación prevista del Hospital de Poniente para lo que se destinarán 18 de millones de euros, la construcción también de nuevos centros de Atención Primaria, como es el caso del previsto en Ejido Sur, o la dotación de más medios personales y materiales”.



A la conmemoración de este aniversario ha acudido alcaldes y concejales de los ayuntamientos de Roquetas de Mar, Adra, Vicar, Fondón, La Mojonera, Felix, Enix, Balanegra, Alcolea, Laujar de Andarax, Paterna del Río y Bayárcal.

