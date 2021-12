Almería El Hospital La Inmaculada reconoce la labor de los profesionales, los ayuntamientos y de la Diputación jueves 02 de diciembre de 2021 , 18:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La delegada de la Junta destaca la apuesta del Gobierno andaluz por este hospital con nuevos equipamientos e infraestructuras, como el equipo de resonancia magnética, y más recursos humanos El Teatro Villa de Huércal Overa ha sido el escenario de la entrega de reconocimientos que ha organizado el Hospital La Inmaculada donde se ha reconocido la labor de profesionales, la Diputación provincial de Almería y los ayuntamientos de Albox, Olula del Río, Vera, Vélez Rubio y Huércal Overa del Área de Gestión Sanitaria Norte que han colaborado con la cesión de instalaciones durante el Plan de Vacunación de la Consejería de Salud y Familias. Al acto han asistido la delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, el delegado territorial de Salud y Familias, Juan de la Cruz Belmonte, el gerente del Hospital y AGSNA, José Miguel Medina, así como el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, y los alcaldes los ayuntamientos reconocidos Francisco Torrecillas, Antonio Martínez Pascual, Miguel Martínez-Carlón, Domingo Fernández y los concejales de Vera Catiana Soriano y Alfonso Pérez. Sánchez Torregrosa ha destacado en su intervención “el trabajo del Gobierno andaluz por impulsar el Hospital La Inmaculada con nuevos equipamientos e infraestructuras así como con la incorporación de nuevos profesionales”. En este sentido, ha enumerado “la puesta en servicio del equipo de Resonancia Magnética, dos nuevos TAC así como nuevos ecógrafos, además de las obras de mejora ya finalizadas como los nuevos quirófanos o la ampliación de las Urgencias”. Ha asegurado además que “entre los meses de noviembre y diciembre de este año el AGSNA invertirá más de 620.000 euros en nuevos equipamientos”. La delegada del Gobierno andaluz ha señalado que “sabemos que aún nos queda trabajo por hacer en un Área Norte que cuando llegamos, a modo de ejemplo, tenía un déficit de 20 médicos de Atención Primaria y que a día de hoy solo queda uno por cubrir, y que gracias en parte al decreto ley de difícil cobertura de la Consejería de Salud y Familias de este Gobierno andaluz, estamos ayudando a solventar este problema”. A los profesionales del AGSNA, Sánchez Torregrosa les ha agradecido la gran labor desarrollada por ser nuestros héroes y por cuidarnos durante estos meses de pandemia. De igual forma, el gerente del AGSNA ha puesto en valor “el gran trabajo que todo el equipo de trabajadores de este Hospital ha llevado a cabo en una época marcada por el Covid-19”. También José Miguel Medina ha querido “agradecer el apoyo que el Hospital y todo el Área Norte de Gestión Sanitaria ha recibido por parte de las administraciones, una ayuda que nos ha hecho sentirnos arropados en los peores momentos”. Por su parte, el presidente de la Diputación, Javier A. García, ha agradecido la labor que han realizado los voluntarios de la Protección Civil durante la pandemia: “Han estado en los momentos más difíciles, comprometiéndose con todos los almerienses para ayudar a los que más lo necesitaban y participando en los dispositivos de vacunación de Huércal-Overa, Olula y Vélez-Rubio”. Además, el presidente provincial ha destacado el compromiso de la Diputación con la sanidad almeriense: “este año hemos incluido una demanda histórica como es el acceso Norte al Hospital de La Inmaculada que beneficiará a los usuarios del Levante, Almanzora y Los Vélez. Seguiremos trabajando con los ayuntamientos para igualar oportunidades entre los almerienses y para seguir haciendo de Almería, una tierra próspera y de futuro". Reconocimientos a profesionales jubilados Los alcaldes que han recibido el distintivo en nombre de los Ayuntamientos de Huércal Overa, Albox, Olula del Río, Vera y Vélez Rubio han querido principalmente agradecer al Hospital La Inmaculada el haberse volcado con cada una de las personas que han necesitado de su asistencia y por la gran entrega y profesionalidad demostrada”, tal y como ha asegurado Domingo Fernández, el alcalde de Huércal Overa. En el acto también se ha hecho un reconocimiento a los 62 profesionales del Área de Gestión Sanitaria Norte que se han jubilado durante los últimos dos años 2020-2021. También se han entregado los galardones que organiza el Colegio de Enfermería de Almería por los trabajos realizados por parte de los profesionales de esta comarca. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.