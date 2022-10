Es una información de noticiasdealmeria.com Almería Ampliar El IAJ acerca los servicios de información juvenil a estudiantes del IES Alhadra miércoles 12 de octubre de 2022 , 20:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Diego Martínez imparte la charla ‘Conoce tu IAJ’ incluida dentro del programa anual de actividades en la provincia de Almería noticiasdealmeria.com El asesor de programas en Almería del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), adscrito a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Diego Martínez Pérez, ha iniciado su labor al frente del organismo con una charla de promoción de los diversos servicios y programas del IAJ a medio centenar de estudiantes y profesorado del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Alhadra de la capital. La charla denominada ‘Conoce tu IAJ’ está incluida dentro del plan anual de actividades del IAJ en la provincia de Almería y se va a desarrollar a lo largo de este último trimestre del año en diversos centros educativos y sociales. El contenido abordado en el centro educativo ha tratado diversos temas de interés para los estudiantes de los Ciclos Formativos de Animación Sociocultural y de Integración Social, con el objetivo dar a conocer este servicio público de información juvenil, como primer paso para que los jóvenes puedan acceder y solicitar aquellos programas que les sean de interés, entre los que se encuentran, por ejemplo, el Carné Joven Europeo o los Campos de Voluntariado Juvenil. El Instituto Andaluz de la Juventud promueve la información y difusión juvenil, a través de diferentes programas y actuaciones. Coordina la Red de Centros de Información Juvenil (CIJ) y expide la Tarjeta de Corresponsales Juveniles. También organiza numerosas actividades y programas (Carné Joven, Programas Europeos, Campamentos Juveniles... ). Diego Martínez ha afirmado que la difusión es fundamental para que todas las actividades de interés que se organizan y promueven desde el IAJ lleguen a los jóvenes almerienses. Todos estos recursos informativos, tanto a nivel regional como provincial y local, se difunden diariamente en las noticias de Patio Joven (‘Actualidad Patio’) y agenda (‘Eventos en tu Provincia’). Sin olvidar las Redes Sociales del IAJ, cada vez más consultadas por los jóvenes. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

