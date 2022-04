Almería El IAJ organiza 41 talleres para mediadores en salud del Programa Forma Joven viernes 08 de abril de 2022 , 15:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Reciben formación en prevención de la adicción al juego y la violencia de género, uso responsable de las TIC, sexualidad e igualdad El Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), entidad adscrita a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, ha programado un total de 41 talleres formativos dirigidos al alumnado mediador en salud del Programa Forma Joven 2022 en la provincia de Almería. Esta iniciativa, que comenzó en marzo, se desarrollará hasta junio en 21 institutos de Educación Secundaria de toda la provincia, abordando cuestiones como la prevención de la adicción al juego online y de la violencia de género, la educación sexual, la igualdad y el uso responsable de las TIC. Esta formación se dirige a los alumnos y alumnas de entre 3º de ESO y 2º de Bachillerato y de Ciclos Formativos que se encuentren inscritos como mediadores en salud en sus centros educativos. Se enmarca en el Programa para la Innovación Educativa HHVS Forma Joven en el ámbito educativo, convocado por la Consejería de Educación y Deporte para el curso 2021/2022. La asesora de programa del IAJ en Almería, Rosa Maldonado Aguilera, ha explicado que el objetivo de Forma Joven es “promover entornos y conductas saludables y complementar la formación en valores y en otros aspectos importantes para su desarrollo que reciben los jóvenes estudiantes en los institutos de Educación Secundaria y Bachillerato”. Se trata de un trabajo en equipo en el que intervienen chicos y chicas, profesionales de educación, profesionales de salud y jóvenes estudiantes como mediadores y mediadoras. Asimismo, Rosa Maldonado ha destacado “el importante papel que tienen los mediadores y mediadoras en salud para difundir entre otros jóvenes, de igual a igual, información relevante y veraz sobre hábitos saludables y prevención de riesgos, sirviendo de enlace entre sus compañeros y compañeras y los expertos profesionales que ponemos a su disposición para formarles y concienciarles”. Asimismo, ha señalado que la programación diseñada este curso da respuesta a todas las peticiones que han realizado los centros educativos participantes: el IES Abdera de Adra, los IES Alhamilla, Albaida, Alborán y Al-Ándalus de Almería capital; el IES Valle del Almanzora de Cantoria; los institutos Pablo Ruiz Picasso y Francisco Montoya de El Ejido; El IES San Isidro de Níjar; el centro Puerta de Pechina de Pechina; el IES Mar Serena de Pulpí; los institutos Sabinar, Algazul, Aguadulce, Mar Mediterráneo y El Parador de Roquetas de Mar; el IES Sierra de los Filabres de Serón, el centro Manuel de Góngora de Tabernas; el IES Velad-Al-Hamar de Vélez-Rubio; y los institutos Villa de Vícar y La Puebla de Vícar. Esta semana, la asesora provincial de programa del IAJ ha asistido a talleres realizados en el IES Puerta de Pechina y el IES Mar Serena de Pulpí. En estos centros, 54 estudiantes del programa de mediación en salud han mejorado sus competencias en el uso responsable y seguro de Internet con el taller ‘Pantallas libres de violencia’, en el caso de Pechina, y en Pulpí, han trabajado también estas competencias y han aprendido sobre las diferentes orientaciones e identidades sexuales que existen, con la acción formativa ‘Entendiendo las sexualidades’. Los 41 talleres de Almería Los talleres para el alumnado almeriense dentro de Forma Joven abordan temáticas relacionadas con las diversas orientaciones sexuales y hábitos sexuales sanos y responsables, con acciones formativas como ‘¿Por dónde empezar? Un itinerario en sexualidades’ (con cuatro ediciones en Adra, Almería y Níjar), ‘Amor propio y salud sexual’ (tres talleres en Almería, El Ejido y Roquetas de Mar); ‘Entendiendo las sexualidades’ (dos acciones formativas en Pulpí); y ‘Sexualidad y redes sociales’ (cinco talleres en institutos de Vélez-Rubio y Almería). En el ámbito del fomento de la igualdad se enmarcan los tres talleres programados en institutos de Secundaria de Almería capital, Roquetas de Mar y Serón titulados ‘Igual de diferentes’. Para concienciar a los estudiantes mediadores en el uso responsable y seguro de Internet y redes sociales se han programado los talleres ‘Conectar con cabeza’ (con dos acciones formativas en Almería y Vícar), ‘Uso responsable de las TIC: riesgos y amenazas’ (con 13 ediciones en Adra, Almería, Cantoria, El Ejido, Pulpí, Roquetas de Mar, Serón y Vícar) y ‘Pantallas libres de violencia’ (cuatro ediciones en Tabernas, Roquetas de Mar, Pechina y El Ejido). Para prevenir la adicción al juego , un problema que está ganando dimensión entre la juventud, se van a desarrollar cinco talleres titulados ‘El juego y las apuestas online. ¿Diversión o adicción?’, en institutos de la capital, Cantoria, Roquetas de Mar y Vícar. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

