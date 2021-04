Sucesos El INEM niega la incapacidad permanente a una de sus auxiliares, bipolar y con fibromialgia miércoles 28 de abril de 2021 , 11:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La mujer, afectada de fibromialgia y trastorno bipolar, ha obtenido la victoria judicial en el recurso de suplicación presentado por el INSS y el TGSS Una trabajadora del INEM, que ejercía de auxiliar administrativa, ve por fin concedida su incapacidad permanente absoluta y reconocida la dificultad que suponen para su vida el trastorno bipolar y la fibromialgia que sufre. La sentencia a la que ha tenido acceso Noticias de Almería, del 21 de enero de este año, detalla la batalla judicial en la que la mujer se vio envuelta para poder obtener este reconocimiento: ya en 2017 se le había denegado, alegando que sus lesiones no provocaban una disminución suficiente en su capacidad laboral. Esta resolución inicial fue propuesta por el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), al cual se le presentó el informe conforme la auxiliar sufre de bipolaridad y fibromialgia, pero comunicó a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que rechazase la petición de incapacidad permanente por no percibir en el diagnóstico “reducciones anatómicas o funcionales” que disminuyeran la capacidad laboral de la solicitante. El recurso presentado por la mujer en 2018 contra esta resolución fue también desestimado, al no haber presentado ninguna enfermedad o limitación que el EVI no hubiera tenido en cuenta para su fallo anterior. No obstante, la sentencia de 2018 sí concede a la auxiliar el grado de incapacidad permanente total: esto reduce significativamente la cuantía de la prestación que podría recibir con respecto a la que le correspondería por incapacidad absoluta. Tras el último recurso de la mujer, que esta vez si consigue el grado absoluto, el INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) presentan la suplicación. Los órganos de la Seguridad Social alegan a errores de valoración en la concesión de incapacidad absoluta de 2019, presentando como prueba las valoraciones de la EVI en años previos y reconociendo la incapacidad de la auxiliar, pero solo en grado total. Sin embargo, los informes psicológicos presentados durante la sentencia que pretenden recurrir demuestran que la paciente sufre ahora de un trastorno grave, del cual no ha habido una recuperación en los últimos años y cuyas consecuencias a todos los niveles han empeorado. Es por esto por lo que La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha fallado en contra del recurso presentado por el INSS y TGSS, confirmando la condición de incapacidad permanente absoluta para la trabajadora del INEM. Se reconoce así el derecho a la prestación por incapacidad completa de la afectada (1.695’25€ al mes) y la legitimidad de su diagnóstico como imposibilitador de sus funciones laborales. El INSS se ha mostrado ciertamente reacio a declarar la incapacidad permanente para afectados de fibromialgia: la mayoría de estos procedimientos se llevan a cabo por vía judicial, lo cual satura el sistema de justicia. La Sociedad Española de Reumatología indica que entorno a 700.000 personas padecen fibromialgia en nuestro país: esta enfermedad se caracteriza por presentar un dolor muscular constante, y una continua sensación de cansancio. Según la web del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, es mucho más frecuente en mujeres de entre 30 y 60 años, aunque puede afectar a cualquier persona. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

