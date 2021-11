Almería Ampliar El IV Plan Municipal de Migración 2021-2024 se dirige a mujeres migrantes martes 16 de noviembre de 2021 , 18:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejal delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha presentado el IV Plan Municipal de Migración del Ayuntamiento de Almería que, con una vigencia de cuatro años entre 2021 y 2024, va a incluir recursos e intervenciones concretas dirigidas a dar respuesta a las necesidades específicas de las mujeres migrantes.



En un nota, la edil ha desgranado los diferentes aspectos de un plan que tiene "muy en cuenta" que, a día de hoy, el 11,42 por ciento de la población empadronada en la capital "es de procedencia extranjera y de estos, más del 44 por ciento son mujeres", según los datos que ha facilitado.



De ahí que en el IV Plan de Migración las mujeres migrantes "van a tener un papel destacado" especialmente en las campañas que se diseñen para reforzar objetivos de inclusión e integración, según ha insistido Laynez, que ha estado acompañada por miembros de asociaciones incluidas en el Consejo Local de Inmigración, además de por concejales de distintos grupos con representación municipal.



El IV Plan de Migración da continuidad a los planes municipales anteriores y se ha elaborado con el "claro objetivo de conocer primero la realidad de la migración en Almería para, después, dar la mejor respuesta posible a las necesidades de los migrantes", además de para disponer "de los recursos más adecuados para lograr su integración en la sociedad almeriense".



El plan incide, según ha subrayado Laynez, en la sensibilización hacia las personas migrantes. "Se potenciarán campañas de concienciación en días concretos como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial (21 de marzo), el Día de la Tolerancia, señalado en el calendario este mismo martes, o el Día Internacional del Migrante que es el 18 de diciembre", ha señalado la concejala con la idea de "poner el acento en una convivencia positiva".



En esta apuesta por la "sensibilización", se realizarán proyectos concretos en el ámbito escolar a través de talleres con niños y adolescentes al objeto de fomentar la interculturalidad y propiciar actitudes favorables de convivencia y prevención de otras racistas o xenófobas.



Igualmente, el IV Plan de Migración estará pendiente de la atención social a las personas migrantes y, desde los cuatro centros de servicios sociales comunitarios se ofrecerá información, valoración, orientación y asesoramiento a las personas extranjeras, reforzados con un servicio de intérpretes. Servicio que ayudará a editar una guía de recursos para personas migrantes en diferentes idiomas y un Manual de Buenas Prácticas en la atención a personas migrantes que servirá de apoyo en todas las áreas del Ayuntamiento de Almería.



Laynez ha explicado, por otra parte, cómo este IV Plan irá de la mano de la labor que se realiza en el Centro Municipal de Acogida. "Un centro, único en la provincia, que atiende a personas y familias con pocos recursos, de las que la mitad son extranjeras", ha indicado.



El IV Plan se ha presentado como un proyecto "abierto y vivo", con la idea de que "vaya creciendo y mejorando gracias a la Comisión de Seguimiento del propio plan y del Consejo Local de Migración". "Este plan procura mejorar la calidad de vida de quienes han escogido Almería apara desarrollar su proyecto de vida, de quienes se han visto empujados por el hambre, las desigualdades, la guerra o la falta de oportunidades a salir de su casa y de su país", ha finalizado.

