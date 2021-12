Capital El Mercado Central despide el año con una Jornada Gastronómica de recetas festivas miércoles 29 de diciembre de 2021 , 21:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La chef Irene Barón protagoniza una sesión con el tradicional roscón de Reyes y turrón de chocolate El Mercado Central de Almería ha despedido el año 2021 con una Jornada Gastronómica de recetas festivas, que ha estado dirigida a los más pequeños de la casa. La chef Irene Barón, de Mon Café, ha protagonizado una sesión que ha estado marcada por las elaboraciones navideñas para preparar en la recta final de esta celebración. La actividad está organizada por el Área de Promoción del Ayuntamiento de Almería y cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial. Se trata de una iniciativa que ha desarrollado desde junio con un total de 24 sesiones en las que han participado profesionales de la cocina almeriense con decenas de recetas. Desde que se pusiera en marcha la iniciativa, más de 800 personas han asistido a las jornadas. La mañana ha arrancado con la preparación del tradicional roscón de Reyes casero, un postre muy común en estas fechas. Harina, leche, levadura, azúcar, mantequilla derretida, huevos, una pizca de sala, dos cucharadas de agua de azahar, piel rallada de limón y una naranja forman la base de esta receta. Además, las frutas escarchadas y las pequeñas figuras completan la decoración del roscón. Por otra parte, el turrón de chocolate ha endulzado el paladar de los participantes. Chocolate negro, chocolate con leche, manteca de cacao o cerdo y arroz inflado son suficientes para cocinar una receta deliciosa que a buen seguro conquistará a los comensales. De este modo, las Jornadas Gastronómicas han llegado a su fin con una actividad dinámica, llena de olores y sabores. Asimismo, la respuesta del público ha sido notable, agotando el aforo reducido prácticamente en todas las sesiones que se han celebrado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.