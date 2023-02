Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería El miércoles, calima y oleaje en Almería miércoles 15 de febrero de 2023 , 05:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Esta jornada marcará una fuerte influencia de la calima y los fenómenos costeros en la parte sur del país. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado de que los cielos permanecerán poco nubosos, con precipitaciones débiles y dispersas que apenas afectarán a Levante. Por otra parte, se han establecido avisos de riesgo para el Pirineo y el sur de la Península Ibérica y el oeste de Canarias. En el Pirineo se han registrado temperaturas mínimas hasta los -6°C en Gerona y Lérida. El riesgo por fenómenos costeros se ha extendido a Almería, Granada y las islas de La Gomera y Tenerife, donde el viento de los sectores nordeste y este soplará con velocidades de entre 50 y 60 kilómetros por hora (fuerza 7). Estas condiciones se agravarán en particular al sur del canal que une ambas islas. Además de los territorios ya mencionados, la calima también afectará a Melilla, Ceuta, Andalucía y Extremadura. Los cielos en el extremo norte de la Península Ibérica serán poco nubosos, mientras que el resto de la Península y Baleares tendrán nubes de tipo medio y alto, pero generalmente serán poco nubosos durante el día. La nubosidad será más abundante en el sureste de la Península, donde además podría haber alguna lluvia débil en la comunidad Valenciana y algunas zonas de la sierra. En Canarias el tiempo será más inestable, con cielos nubosos y algunas precipitaciones, salvo en el sur de las islas de mayor relieve, donde la nubosidad será menor. Finalmente, en las islas orientales los cielos tenderán a estar poco nubosos a lo largo del día. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) indica que los niveles de nieve se ubicarán entre 1.600 y 1.800 metros en el sureste de la Península Ibérica y Canarias. Además, existe la posibilidad de que se produzcan nieblas matinales en el norte de la costa mediterránea peninsular, el Valle del Ebro, las sierras del sureste y el Sistema Central. La calima seguirá presente en el entorno de Alborán y se extenderá a otros lugares de Andalucía y Extremadura, aunque de forma menos intensa. Las temperaturas tenderán a disminuir en el norte de la Península Ibérica y en el archipiélago canario, mientras que subirán en el resto del país. Además, las heladas, que serán débiles, se extenderán por amplias áreas de la mitad norte de la Península Ibérica y sierras del sureste, siendo más intensas en los Pirineos. Finalmente, según la AEMET, el viento del sur soplará en el Cantábrico oriental y en el Ampurdán, mientras que la dirección predominante será el este en el resto de la Península Ibérica y Baleares. En general, el viento soplará con fuerza moderada, excepto en los litorales del sur y en el sur de Andalucía, donde soplará con fuerza fuerte, llegando incluso a ser muy fuerte en el Estrecho y Alborán. En Canarias, el viento soplará de norte, con intervalos de fuerza fuerte en los canales entre islas, y rachas muy fuertes en las islas más occidentales. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

