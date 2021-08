Economía El MITMA saca a licitación la ruta aérea OPS Almería-Melilla martes 10 de agosto de 2021 , 16:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El BOE publica hoy el anuncio de la Dirección General de Aviación Civil de licitación de los servicios de transporte aéreo sometidos a obligaciones de servicio público tanto desde esta ruta como de las conexiones desde Melilla con los aeropuertos de Granada y Sevilla



El Boletín Oficial del Estado publica hoy (https://www.boe.es/boe/dias/ 2021/08/10/pdfs/BOE-B-2021- 35220.pdf) el anuncio de licitación de la ruta aérea Melilla-Almería, así como de las otras conexiones aéreas desde la ciudad autónoma con Granada y Sevilla. La ruta está sometida a obligación de servicio público.



El valor estimado de la licitación son 2,1 millones € y la duración del contrato será de un año desde el comienzo efectivo de las operaciones. La fecha prevista para el inicio del servicio es el 01/01/2022.



Las compañías aéreas que opten a la licitación deberán probar su capacidad de obrar, tener licencia de explotación válida y cumplir los criterios establecidos de solvencia económica y técnica.



El plazo para la recepción de ofertas estará abierto hasta el próximo 15 de septiembre.



La ruta aérea Almería-Melilla fue declarada OPS (Obligación de Servicio Público) en octubre de 2018 por acuerdo del Consejo de Ministros. Idéntica consideración tiene el vuelo Almería-Sevilla desde marzo de 2009. En ambos casos, se establecieron las condiciones para que el transporte aéreo se preste en condiciones de continuidad, frecuencia, capacidad y calidad del servicio que cubran razonablemente la demanda existente.

