Economía El Mundo de las Inversiones: ¿Donde Comprar Acciones? viernes 27 de agosto de 2021 , 11:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Para comenzar en el mundo de las inversiones, lo más didáctico es hacerlo mediante la compra de acciones, porque permite la adaptación a nuestros propios ritmos, ya sea poco a poco, adquiriendo algunas de determinadas empresas sobre las que tenemos referencias, o de un modo más profesional, actuando como trader, accediendo a activos financieros como criptomonedas. Lo primero que hay que saber es dónde comprar acciones para que ese sea nuestro primer paso, y en ese punto una de las posibilidades es trabajar con brókers online, pero ha de tenerse en cuenta que no todas las plataformas de trading de acciones online utilizan esa denominación. Es por esta cuestión que resulta aconsejable analizar de modo comparativo las principales plataformas, como son OBRinvest, eToro, o Pepperstone. Aunque en todas hay que realizar un depósito mínimo, los clientes pueden depositar desde 40 euros hasta 200 euros para comprar y vender acciones, para que se adapten a cualquier bolsillo. ¿Cómo Comprar Acciones de Bolsa? Si por ejemplo, queremos comprar acciones de Amazon, es fundamental la información general en forma de ficha de la empresa, en la que tener presente la situación de las distintas bolsas del mundo en las que cotiza, a cuanto está el cambio de moneda, y tener las referencias históricas correspondientes para que no pierdas dinero. A partir de ahí lo más sencillo es elegir la plataforma mediante la cual quieres comprar, entonces entras, rellenas el formulario que te muestran y aportar la documentación que te solicitan, posteriormente ya podrás hacer la aportación del depósito que te piden para comenzar tu inversión. En el caso que traemos, lo que deberías hacer es buscar la clave de la empresa en la lista de “Valores”, que sería AMZN. En ese momento ya puedes decidir cuanto dinero quieres invertir, y le das un click a “Operar”. Hasta aquí la mecánica es muy simple, pero no hay que confiarse porque la clave para lograr el éxito de nuestra inversión es conocer las empresas, tanto qué es cada una de ellas, y sobre todo, sus estrategias de desarrollo. Así, en la ficha de Amazon se explica que nació como una librería, y cómo de ahí pasó al gran operador de tiendas online y logístico que es hoy en día. Se detalla cómo generan sus ingresos mediante la venta por internet de sus propios productos -como los libros, pero también tecnología con su marca-, mediante quienes alojan su negocio en la plataforma, sin olvidar que tienen establecimientos físicos, y sobre todo, los servicios de suscripción como lo que supone Prime, con películas, libros, música… Es imprescindible conocer qué margen de ingresos supone cada vía de negocio, hay que saber cuál es la perspectiva de futuro, y también es relevante conocer en que en el año fiscal 2020, América del Norte representó 236 300 millones de dólares en ingresos, lo que supone un aumento del 38,4% con respecto al año fiscal 2019 y representa alrededor del 61% de los ingresos netos de la compañía en el año. El segmento internacional supuso 104 400 millones de dólares en ingresos, lo que representa el 27% de los ingresos netos totales, mientras que el segmento AWS generó unos ingresos de 45 400 millones de dólares, lo que representa alrededor del 12% de los ingresos netos totales. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

