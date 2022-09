Sucesos El número de inmigrantes interceptados en aguas de Almería ha descendido más del 30% miércoles 14 de septiembre de 2022 , 20:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El subdelegado acompañado por el coronel Montero Llácer, José María Martín ha visitado el SIVE, el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, que detecta a larga distancia las pateras que se aproximan al litoral El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha visitado la Comandancia de la Guardia Civil, donde ha mantenido un encuentro con los mandos encabezados por el coronel Jorge Montero Llácer. En su visita, José María Martín ha evidenciado el compromiso “rotundo” del Gobierno de España desde hace cuatro años a esta parte con la Guardia Civil, donde se ha aumentado la oferta pública de empleo, pero también con otros cuerpos vinculados con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también en cuanto a las condiciones materiales en su desempeño ordinario, diario, en referencia a las instalaciones. Martín ha recordado que el pasado mes de mayo, el Gobierno de España aprobó “la mayor oferta de empleo público de la historia”, con la convocatoria, entre otras, de 2.086 nuevas plazas a Guardia Civil. La Guardia Civil cuenta en la provincia con 1.700 efectivos, desplegados en los ocho puestos principales, 29 ordinarios y 2 auxiliares que hay repartidos por todo el territorio provincial. El subdelegado del Gobierno ha aprovechado para agradecer el “trabajo fundamental” que realiza la Guardia Civil en Almería y su capacidad operativa en las distintas unidades desplegadas en la provincia. Durante su recorrido por la Comandancia, el subdelegado ha visitado las instalaciones del SIVE, el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, encargado de la detección a larga distancia de las embarcaciones que se aproximan al litoral y de detectar y reconocer tanto pateras como embarcaciones y lanchas utilizadas por redes que trafican con droga. El SIVE, una serie de estaciones de sensores fijos repartidos por distintos puntos del litoral de Almería, aporta información en tiempo real al centro de mando y control de la Comandancia, que cursa las pertinentes órdenes de interceptación de embarcaciones de interés o el salvamento de personas en peligro. En este sentido, el subdelegado ha hecho referencia a los datos de inmigrantes irregulares interceptados en la costa de Almería en lo que va de año y cuya cifra -2.461 personas a fecha de ayer- es un 30% menor que la registrada en 2021. En su visita, el subdelegado ha estado acompañado por el coronel Jorge Montero, el teniente coronel Pedro Herrera, el jefe de la Policía Judicial e Información de la Guardia Civil en Almería, teniente coronel Miguel Martínez, así como por los responsables de la Plana Mayor de la Comandancia y de las unidades de Tráfico, Seprona o Servicio Marítimo, entre otras. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.