Capital El operativo de limpieza intensiva dedicará los domingos de abril a La Cañada viernes 09 de abril de 2021 , 17:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Este cuarto domingo de trabajos que se desarrollará en la barriada, en el marco de este dispositivo, alcanza casi una treintena de calles





El dispositivo de limpieza intensiva desarrollado por el Ayuntamiento de Almería, a través del área de Sostenibilidad Ambiental y de la empresa concesionaria, Entorno Urbano, continuará operativo sobre el barrio de La Cañada, previsiblemente durante todos los domingos del mes de abril. Es esta la previsión que se ha realizado de acuerdo al cronograma que se viene ejecutando desde el pasado mes de junio, con la intención de finalizar los trabajos desarrollados sobre el barrio, hasta la fecha, a lo largo de tres anteriores domingos.



La previsión para este fin de semana, en concreto el domingo día 11, es que el operativo alcance casi una treintena de calles de la barriada a través de un dispositivo desplegado, con operarios y maquinaria, entre las calles Gaviotas de La Cañada, Carretera Sacramento, Carretera de Níjar-La Cañada y calle Cruz de Martos.





Las vías sobre las que se va a actuar como así se anuncia en la señalización dispuesta sobre la zona son:



· Calle Juan Pérez Morales



· Calle Gallo Claudio



· Calle Los Gallardos



· Calle Dr Cristóbal Urrea Acosta



· Calle Dr José Mizzi López



· Calle Illar



· Calle alcalde Ramón Barroeta



· Calle Huerta Oliver



· Calle Chocillas



· Calle La Voz



· Calle El Palmeral



· Calle El Regional



· Calle Rocío de La Cañada



· Calle María Montessori



· Calle Gabriela Mistral



· Calle José María Peman



· Calle Juan Benet



· Calle Ángel Ganivet



· Calle Julio Camba



· Calle Alejandro Casona



· Calle Cruz de Martos (desde Ctra. Sacramento hasta calle La Playa de la Cañada)



· Calle La Playa de La Cañada



· Calle 28 de Febrero de La Cañada



· Calle La Opinión



· Calle Gaviotas de la Cañada (hasta calle La Playa)



· Calle Maestro Juan Castillo







Como se viene repitiendo cada domingo desde que se puso en marcha este dispositivo especial de limpieza intensiva, las tareas comenzarán a primera hora e irán avanzando hasta mediodía. Desde el Área de Sostenibilidad Ambiental, su responsable, Margarita Cobos, ha insistido una vez más en la necesidad de encontrar las vías sobre las que se va a actuar “libres de vehículos, atendiendo a la señalización provisional de prohibido aparcar”, circunstancia que ayuda “extraordinariamente” a la tarea que se desarrolla por parte de los equipos mecánicos y humanos que participan en el dispositivo.



Requiere con esta petición la “necesaria colaboración ciudadana” para el mejor desarrollo de estas tareas, pidiendo con anterioridad “disculpas” ante las molestias que ello pudiera ocasionar. El operativo de limpieza intensiva incluye en su dispositivo barrido mixto, baldeo intensivo, quitamanchas y ‘quitachicles’, junto a la participación de operarios y la maquinaria habitual empleada en estas labores. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.