Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar El Palmeral exhibirá el talento de los Juegos Municipales de Vóley Playa lunes 29 de mayo de 2023 , 16:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El 10 y 11 de junio se celebrará la primera fase del torneo en horario de mañana y tarde, mientras que, la segunda, se hará los días 1 y 2 de julio Con la llegada del buen tiempo, el voleibol es una de las modalidades que se traslada a la playa para realizar su juego sobre la arena. Con la disciplina del vóley playa, se marca el comienzo a un tiempo en el que se genera gran expectación en torno al mar gracias al talento de los deportistas de la capital. Almería ha visto crecer, con el paso de los años, esta disciplina que aglutina a multitud de deportistas en la cantera base que se forman año tras año sobre la arena y aficionados que disfrutan con cada partido bajo el sol. Ahora, los Juegos Deportivos Municipales de Vóley Playa vuelven de nuevo con la intención de ser un éxito entre sus participantes Conjuntamente, el Patronato Municipal de Deportes y la Federación Andaluza de Voleibol están trabajando para que El Palmeral sea epicentro del vóley playa durante unos días con la Liga Municipal. De hecho, el primer torneo iniciará los días 10 y 11 de junio, con la posibilidad de participación de categorías benjamines a máster, que pueden participar en esta liga que sirve como punto de formación y aprendizaje, así como fomento de compañerismo y liderazgo. La segunda fase, sin embargo, se hará los días 1 y 2 de julio en El Palmeral. Para el primer torneo, las inscripciones, con carácter gratuito, se tienen que hacer redactando un email a la dirección [email protected]. El plazo es hasta el 7 de junio a las 15:00 horas por e-mail. Para la segunda fase, los que deseen apuntarse tienen hasta el 28 de junio. En este orden, también pueden inscribirse en la playa, en la mesa de organización habilitada, pero, tendrán que hacerlo 45 minutos antes de cada encuentro. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

