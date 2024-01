Opinión Ampliar (Foto: malasombra) El paraíso en FITUR Joaquín Pérez de la Blanca Más artículos de este autor Por sábado 27 de enero de 2024 , 09:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia “Para mi, Almería es la entrada al paraíso”, afirma una voz en off en el útimo vídeo promocional del Ayuntamiento, que ha sido presentado en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR. Y, ciertamente, así es como ha sido acogida nuestra capital. Seguro que si preguntamos a alguien foráneo por qué eligiría nuestra ciudad para pasar sus vacaciones hablaría de sol, cine o tapas. Y no le faltaría razón, pero Almeria es mucho más. Por eso, hemos presentado la campaña promocional ‘Almería, cambia tu perspectiva’. Porque nuestra ciudad es un lugar donde vivir sensaciones diferentes, ligadas al turismo azul, sostenible y respetuoso con el medio ambiente, al deporte y también a las experiencias musicales, tan de moda en estos últimos años. El turismo unido al mar y a los deportes náuticos, enfocado desde el respeto y la conservación de los entornos marinos y los recursos naturales, es una de las grandes apuestas del Ayuntamiento, al igual que la oferta deportiva al aire libre de la que podemos presumir todo el año gracias a nuestro clima. La Titán Desert o la Desértica son claros ejemplos de competiciones que hacen que miles de personas vengan en busca de esas experiencias únicas. Como única es la oportunidad que tiene Almería de ser referente nacional de la música en vivo. Los festivales Solazo, Cooltural y Dreambeach son un indudable atractivo para miles de personas de todo el mundo. La agenda en FITUR la hemos completado con la firma de un convenio con Renfe, la principal empresa de transporte ferroviario de pasajeros y mercancías de España, para que todos los que nos visiten tengan un 15% de descuento si lo hacen por su asistencia a un congreso o evento cultural. También hemos hablado con LaLiga para mantener acuerdos contra el racismo y la violencia en el fútbol, con la Federación de Atletismo, para potenciar nuestra ciudad como referente de la práctica del ‘running’ y el turismo deportivo, así como con touroperadores y agencias de viajes. Y todos ha coincidido en algo: Almería nunca deja de sorprender. Joaquín Pérez de la Blanca Concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad 5 artículos Todos los firmantes