ANDALUCÍA El perito de Corinna demanda al decano de los informáticos facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El almeriense Pedro de la Torre aseguró que estaba cometiendo intrusismo profesional Todo comenzó con la noticia publicada en El Confidencial durante la polémica judicial entre el Rey Emérito Juan Carlos I, y su amante titulada “Corinna recurre a un perito para tumbar su imputación en la Audiencia Nacional”, y ante la que el almeriense Pedro de la Torre que es decano del Decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, reaccionó denunciado que el perito informático contratado por la princesa Corinna para desmontar las grabaciones del comisario Villarejo y que han servido para imputarla por parte de la Audiencia Nacional, no está habilitado para ejercer esa función, según ha explicó a Noticias de Almería. Pues bien, es ahora el cuestionado Juan Martos Luque quien ha presentado una querella contra De la Torre, y por la que tendrá que declarar el próximo día 10 a las 12.45 horas, si bien podría presentarse un recurso de reforma y subsidiario de apelación. Básicamente, De la Torre detallaba que Martos Luque, el perito, “carece de titulación oficial en informática o titulación homologable”, figurando en su perfil de Linkedin únicamente que posee el título propio “Derecho Informático y Peritaciones Judiciales” de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA). También figura titulación de informática por la Universidad de Cambridge, “sin especificar su nombre, por lo que claramente no resulta ser una titulación homologada a la ingeniería informática o a la ingeniería técnica en informática”. Martos Luque sostiene que esas palabras dañan su credibilidad profesional, motivo por lo que ha presentado la denuncia. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.