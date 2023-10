Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) El pero a Pere Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por sábado 21 de octubre de 2023 , 17:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

El presidente de Cataluña, Pere Aragonès i García, de ERC, hizo algo inusual la pasada semana: acudió al Senado. Sí, sí, han leído bien. El mismo que lleva años despreciando las instituciones del Estado y desobedeciendo las leyes se presentó en la Cámara Alta a dar su opinión sobre el estado de las autonomías. Bueno, para ser más precisos, eso en términos generales lo que pretendía el Partido Popular que, con su mayoría absoluta en esta Cámara, convoco el cónclave, pero él fue cual Umbral, a hablar de su libro. ¿Y qué ponía su libro? Pues lo de siempre: que quiere la independencia de Cataluña y que para eso exige una amnistía para los implicados en el procés y un referéndum de autodeterminación pactado con el Gobierno. Y ahí llega el primero, que no es a Pere, si al Gobierno de Pedro Sánchez, que no se presentó en la sesión, y por tanto nos quedamos sin saber qué piensa ante esas dos exigencias, que tampoco es que sean minucias para apoyar la investidura. Pero Pere no advirtió que, si bien no estaba el Gobierno en funciones, tampoco estaba precisamente solo. También estaban los presidentes del resto de comunidades autónomas, elegidos en base a la misma Constitución que él, a la misma Ley Electoral General, a estatutos con el mismo rango que el suyo, y votados por ciudadanos tan dignos como los catalanes, que también querían hablar sobre el modelo territorial y los problemas que afectan a sus territorios y quienes los habitan. Y resulta que algunos de ellos no estaban muy de acuerdo con las pretensiones del líder catalán. De hecho, le tenían preparadas algunas preguntas y críticas para rebatir sus argumentos. Pero Pere no quiso escucharlas. En cuanto terminó su discurso, se levantó y se fue del hemiciclo sin más. Ni siquiera se quedó a saludar a los demás. ¿Qué le pasó al presidente catalán? ¿No le interesaba lo que tenían que decirle? ¿O es que tenía miedo de que le dejaran en evidencia? Sea como sea, el gesto de Aragonès fue una muestra de arrogancia y desprecio hacia quienes no piensa como él. Y es que Pere no vino al Senado a dialogar ni a debatir. Vino a retar y a pedir un cheque en blanco. Dijo que quería una solución política al conflicto catalán, pero no ofreció ninguna garantía ni contrapartida. Pidió una amnistía para los implicados del procés, pero no asumió ninguna responsabilidad ni pidió perdón por saltarse la ley, y además aseguró que esa amnistía sería el punto de partida para volver a hacerlo. Reclamó un referéndum de autodeterminación pactado con el Gobierno, pero no parece que su comportamiento de "tocata y fuga" en el Senado sea la mejor manera de demostrar que quiere dialogar. Tuvo la oportunidad de oro de escuchar qué piensan otros presidentes de sus objetivos, pero sobre todo, tuvo la oportunidad de responderles, de dialogar con ellos, de rebatirles. Pero lo más curioso es que Pere parece ignorar la realidad. Porque resulta que su apuesta independentista no tiene tanto apoyo como él cree. De hecho, en las últimas elecciones generales, ERC y Junts perdieron escaños y votos. Y según las encuestas, el independentismo ha caído por debajo del 50% en Cataluña. Así que quizás Pere debería escuchar más a los catalanes y menos a sus socios radicales. En definitiva, Aragonès vino al Senado con un pero, pero Pere se fue con otro. El pero de su incoherencia, su soberbia y su fracaso. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1147 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes