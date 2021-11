Deportes Ampliar El PMD organiza una ruta por el ‘Paraje y Reserva Punta Entinas-Sabinar’ lunes 29 de noviembre de 2021 , 15:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los usuarios, desde hoy, pueden inscribirse en la actividad hasta agotar plazas en el recorrido que se hará el domingo, 12 de diciembre Bajan las temperaturas en la ciudad, el frío está en Almería, per, el deporte no cesa. El Patronato Municipal de Deportes continúa con las rutas de senderismo por la capital y la provincia de Almería con la intención de que los usuarios adquieran los beneficios de la actividad física y el deporte. De esta forma, se vuelve a abrir un nuevo sendero que se celebrará el domingo, 12 de diciembre. La ruta de senderismo se celebrará por el Paraje y Reserva Natural Punta Entinas-Sabinar en Roquetas de Mar. Como es habitual, los participantes de la actividad física saldrán el mismo día de la actividad a las 9:00 horas de la mañana desde el Auditorio Maestro Padilla. En un tiempo estimado de tres horas y media está previsto que los amantes del senderismo por la naturaleza disfruten de las dunas de arena, de la Torre de Cerrillos o el cañón del Charcón del Flamenco. Diferentes puntos de interés que llevarán también a las aves del hábitat almeriense. Se trata de una ruta de carácter circular y con dificultad baja, por lo que, es un buen momento para que, los que dudan en introducirse o no al senderismo por la naturaleza, pueden hacerlo sin miedo. Los participantes recorrerán casi 11 kilómetros durante la actividad por el paraje y la reserva natural. Para poder inscribirse, es necesario acceder hasta la página web del Patronato Municipal de Deportes www.almeriaciudad.es/pmd y clicar en la pestaña ‘Tablón de Anuncios’ para visualizar las inscripciones a las diferentes rutas por Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

