Deportes Ampliar El Poli Ejido gana al CD Atlético de Adra (4-0) lunes 03 de mayo de 2021 , 11:49h

A pesar de las numerosas ocasiones, los celestes marcaron ya en la segunda parte y la sentencia a los abderitanos llegó en los dos últimos minutos



Poli Ejido CF: Nacho, Sergio Segovia, Chema, Cata y Carlitos. También jugaron: Álvaro Manzano, Rubén, Carlos, Josito, Castillo, David Fernández y Fernando.

CD Atlético de Adra: J. Mendy, M. El Hattab, H. Aarab, M. Aarab y F. D. San Pedro. También jugaron: C. Ouacharaf, M. Y. Akazaz, O. Merzoug, F. G. Vargas y S. Amziab.

Árbitros: Núñez Moraga y Cara Hidalgo (Almería). Amonestaron a los locales Chema y Rubén, además de los visitantes H. Aarab, S. Amziab y M. A. Aarab.

Goles: 1-0, Josito (27’); 2-0, Chema (38’); 3-0, Carlos (39’); 4-0, Sergio Segovia (39’).

Incidencias: Partido de semifinales de los playoffs de la Segunda División Andaluza, disputado en el Pabellón Municipal de Santa María del Águila (El Ejido, Almería).





Bien está lo que bien acaba para el Poli Ejido Club de Fútbol en las semifinales de los playoffs de la Segunda División Andaluza de fútbol sala, imponiéndose por 4-0 este pasado domingo al CD Atlético de Adra, de manera que los celestes consiguen acceder a la final y se acercan un poco más a la fase de ascenso a Tercera División.



La contienda resultó bastante entretenida, sobre todo por estar igualado el marcador en la mayor parte del tiempo y las muchas acciones ofensivas de uno y otro conjunto, destacando los cuatro balones que los ejidenses impactaron en el poste, sin poder abrir la lata en la primera mitad y alcanzándose el descanso con el 0-0 inicial.



Después del regreso de vestuarios, la situación fue parecida durante los primeros instantes, aunque por fin entró la pelota en la portería abderitana al anotar Josito en el minuto 27. No obstante, el Poli Ejido CF necesitó templar nervios pues el tanteador no se había movido cuando el tramo decisivo del choque hizo acto de presencia.

Portería a cero

En él, los discípulos de Darío Gutiérrez lograron respirar tranquilos restando solo dos minutos mediante el gol de Chema, yendo ya a la desesperada el cuadro de Adra, al que no le valía siquiera el empate por la clasificación en la liga regular, sentenciando inmediatamente Carlos y Sergio Segovia ya en el último minuto.



Sobre lo visto en la cancha, el técnico del Poli ha comentado que “nos encontramos el partido que intuíamos, un adversario sin nada que perder y desplegando un gran nivel”, mientras que “nosotros empezamos con algunas imprecisiones, pero poco a poco fuimos entrando mejor en el partido y creando ocasiones muy claras. Unas veces por los travesaños y en otras por su meta, que lo paraba todo, el duelo iba a seguir con emoción hasta los minutos finales”.



“No podíamos bajar el ritmo, ya que un gol rival nos podría dejar fuera” y, tras materializar el primer gol, se firmaron los siguientes “hasta el 4-0, un resultado amplio pero muy sufrido”. Además, Darío ha señalado que “el equipo consiguió en un partido tan importante uno de los objetivos que nos ponemos cada semana”, como es dejar “la portería a cero”, tocando “ahora, preparar la final ante Balerma”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

