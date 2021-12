Deportes El Poli Ejido supera y descarta a un buen AD Mutrayil FS que casi da el susto (4-3) martes 21 de diciembre de 2021 , 08:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Uno abajo al descanso, los celestes remontaron con cuatro goles en la segunda mitad, apretando los granadinos en la recta final Poli Ejido CF: Nacho, Joselu, Carlos, Castillo y Fernando. También jugaron: Álvaro Manzano, Sergio Segovia, Carlitos, Cata y Abde. AD Mutrayil FS: J. C. Rodríguez, C. Marín, D. Ortega, J. M. Ortega y D. Álvarez. También jugaron: F. Muñoz, F. J. Moreno, M. Á. González, M. Á. Rodríguez, M. E. Molina y V. M. Rodríguez. Árbitros: Ríos Moreno, Guzmán Vaquero y Giacchetti Moreno (Málaga). Amonestaron a los locales Cata y Carlos, además del visitante D. Álvarez. Goles: 0-1, M. Á. González (10’); 1-1, Castillo (21’); 2-1, Sergio Segovia (24’); 3-1, Carlos (25’); 4-1, Abde (32’); 4-2, M. Á. González (38’); 4-3, M. Á. González (39’). Incidencias: Partido de la 13ª jornada en la Tercera División Nacional, disputado en el Pabellón Municipal de Santa María del Águila (El Ejido, Almería) ante unos 150 espectadores. Tercer triunfo en los cuatro compromisos más recientes para el Poli Ejido Club de Fútbol, que el pasado sábado se impuso 4-3 a la AD Mutrayil FS en la duodécima jornada de la Tercera División Nacional de fútbol sala, enfrentándose en el Pabellón Municipal de Santa María del Águila antes del parón con motivo de la Navidad. Fue un choque vibrante en el que el combinado granadino presentó credenciales en los instantes iniciales al igual que los celestes, aunque el marcador no se inauguró hasta el minuto 10 a través del motrileño Miguel Ángel González, momento a partir del que su equipo dio un paso atrás y eso lo trataron de aprovechar los pupilos de Darío Gutiérrez. Sin embargo, la mayoría de las ocasiones se toparon con los reflejos del guardameta José Carlos Rodríguez, llegándose al descanso con el escueto resultado de 0-1, si bien todo cambió a raíz del empate de Castillo un minuto después de reanudarse el duelo, logrando Sergio Segovia darle la vuelta al marcador y hacer el 2-1 en el minuto 24. Además, la tercera diana de los ejidenses solo tardó un minuto en producirse, obra de Carlos, pareciendo la sentencia del Poli el 4-1 que firmó el juvenil Abde rebasado el ecuador del segundo acto. Pese a los tres goles de diferencia y restar solamente ocho minutos, el plantel de Motril se animó y volvió a la carga con portero-jugador, pues la derrota le descartaba matemáticamente de luchar por las plazas de privilegio. De nuevo, Miguel Ángel González vio puerta, doblemente incluso, y completó su ‘hat-trick’ ya dentro de los dos últimos minutos de un encuentro al que apenas quedaban segundos suficientes como para que la trabajada victoria se le escapara al Poli Ejido CF cuyo próximo partido tendrá lugar al regreso de las vacaciones, recibiendo lo más probable que el 9 de enero al Sporting FS Almería Kiosco Luis Marín. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

