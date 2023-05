Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El PP de Almería se va a Sevilla para escuchar a Feijóo y Moreno

sábado 20 de mayo de 2023 , 17:07h

El Partido Popular de Almería ha estado hoy presente en el mitin que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP Andaluz, Juanma Moreno, han celebrado en Sevilla junto al candidato la alcaldía, José Luis Sanz. La delegación almeriense ha estado encabezada por el secretario general, Ramón Fernández-Pacheco, y la coordinadora general, Carmen Crespo.

Feijóo ha pedido a la mayoría social abandonada por Sánchez que el 28M abandone al presidente del Gobierno y a todos los que no le han frenado y ha señalado que Sánchez ha liquidado al PSOE, transformándolo en el partido sanchista y abandonando a los socialistas de verdad, a las clases medias, los trabajadores y a las mujeres.

Además ha advertido a Sánchez de que “hay una España cansada del sanchismo” y de su larga lista de “cantinelas” que incluyen desde promesas incumplidas a mentiras.

“Ya que nos va a contar mentir hay que cantarle y decirle: tralará. Tralará a no gobernaré con Podemos; no cederé al independentismo; con Bildu no vamos a pactar; no habrá rebaja por la ley del solo sí es sí; no habrá indultos a independentistas; mantendremos el delito de sedición, incrementaremos las penas de corrupción y tipificaremos el de referéndum ilegal; construiremos viviendas; recuperaremos la neutralidad y el prestigio de las instituciones; España crece más que ningún otro país”, ha afirmado.

Por último ha señalado que “Sánchez no tiene límites. El límite se lo vamos a poner entre todos el 28M”.

Por su parte, el presidente del PP Andaluz ha afirmado que las del próximo 28M son unas elecciones también con un marcado carácter nacional y por eso ha apelado directamente a todos aquellos socialistas desencantados con las políticas sectarias y erráticas de Sánchez a que “si nos les gusta lo que hace Sánchez, les pido que no se queden en casa, que den un paso más” y ha añadido: “tenéis un instrumento poderosísimo que es coger la papeleta del PP el próximo 28 de mayo”.

Finalmente Juanma Moreno ha reiterado que “coger la papeleta de cualquier candidato del PSOE es coger la papeleta de Sánchez, es darle un balón de oxígeno a Sánchez y a sus políticas”, que son sólo para una parte de los españoles, “es avalar sus desvaríos con radicales independentistas y Batasuna”, y es avalar una política errática para los intereses de los españoles con una fiscal permanente y un incremento de deuda pública “que vamos a tener que pagar todos”.