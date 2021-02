El PP insta a Ábalos a acudir a la reunión de la Sociedad ‘Almería Alta Velocidad’

martes 16 de febrero de 2021 , 12:32h

Los senadores recuerdan que hasta que no se tomen decisiones de carácter político los técnicos no pueden seguir avanzando en la ejecución del proyecto





Los senadores del Partido Popular de Almería Rafael Hernando y Luis Rogelio Rodríguez han presentado varias preguntas en el Senado interesándose por la situación de las obras de la Alta Velocidad en la provincia de Almería, una infraestructura que desde que gobierna el Partido Socialista está sufriendo innumerables retrasos, lo que va a provocar que no esté finalizada antes de 2026, todo ello a pesar de que el Gobierno del PP dejó elaborado un cronograma para que el AVE fuera una realidad en 2023.



Hernando y Rodríguez-Comendador denuncian la “dejación de funciones” del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, un ministro que se encuentra “desaparecido” y que lleva muchos meses sin dar explicaciones sobre las infraestructuras de la provincia a la que no quiere venir pero que vamos a forzar que lo haga.



Los senadores del PP esperan que Ábalos rectifique y finalmente acuda él, o algún otro representante político de su Ministerio, a la reunión de la Comisión técnica de la Sociedad ‘Almería Alta Velocidad’ que se va a celebrar el próximo 25 de febrero, y en la que se van a tratar asuntos tan relevantes para el proyecto como el análisis del estado de las obras del tramo Río Andarax-El Puche; el grado de ejecución del soterramiento en El Puche; o la recepción parcial de ese primer tramo del soterramiento.



“La presencia del ministro o de cualquier miembro del Ministerio resulta obligada para decidir algo tan esencial para el proyecto como puede ser determinar y aclarar el plan de financiación de la siguiente fase del soterramiento. E insistimos en que este abandono por parte del Ministerio de Fomento provoca un retraso injustificado en las obras ya que hasta que no se tomen decisiones de carácter político los técnicos no pueden seguir avanzando en la ejecución del proyecto”, explican.



Hernando y Rodríguez-Comendador esperan finalmente que Ábalos dé la cara y acuda al Senado a dar explicaciones sobre la “nefasta gestión” que está llevando a cabo en relación con la Alta Velocidad.