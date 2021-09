El PP lamenta que la ‘Ley Castells’ nazca sin consenso y no solucione los problemas de las universidades

domingo 12 de septiembre de 2021

Herrera y Castellón denuncian que se ha convertido en una Ley “politizada” que supone un retroceso preocupante para rectores, sindicatos y estudiantes







El portavoz del Partido Popular de Almería y parlamentario andaluz, Ramón Herrera, y el diputado nacional, Miguel Ángel Castellón, han denunciado hoy que el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario impulsado por el ministro Manuel Castells nace “sin consenso y sin escuchar a los expertos” y se ha convertido en una “Ley politizada e ideológica que no ataja los problemas reales a los que se enfrentan las universidades”.



Herrera afirma que tanto los rectores, como los profesores, los estudiantes y el personal de administración y servicio de las universidades están en contra de una Ley que nace de la unilateralidad, que deja muchos cabos sueltos y que supone un grave retroceso en aspectos que preocupan enormemente a todas las partes implicadas.



En este sentido explica que el anteproyecto aprobado por el Gobierno de Sánchez no viene a solucionar la precariedad laboral del profesorado ni de la carrera docente, ni la relación de la universidad con la empresa y además da la espalda a la internacionalización y a la apertura a la sociedad.



“Estamos ante una Ley que únicamente persigue conceder cesiones a los socios independentistas y nacionalistas de Pedro Sánchez”, afirma.



Por su parte el diputado nacional, Miguel Ángel Castellón, ha explicado que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha solicitado esta semana la comparecencia del Ministro de Universidades para que aclare las dudas constitucionales que genera la Ley de Universidades y el encaje de la misma en la Constitución.



Castellón afirma que la norma no contribuye a los nuevos retos de la universidad española del siglo XXI y espera que Castells dé la cara en el Congreso y explique entre otras cuestiones por qué se excluye la firma del Rey de los títulos oficiales, la fiscalidad de las universidades privadas, la estructura de los centros y la contratación de los docentes, y por qué ha eliminado la falta leve de copiar en el examen al alumno de al lado del anteproyecto de Ley de Convivencia Universitaria.



Finalmente lamenta que para el Gobierno de Pedro Sánchez los méritos académicos y el esfuerzo cuenten cada vez menos y sin embargo se fomente la irresponsabilidad de los alumnos siendo más permisivos a la hora de copiar.