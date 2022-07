El PP pide implicación de las instituciones para impulsar “la legislatura del agua”

domingo 10 de julio de 2022 , 15:29h

El secretario de Agua del PP de Almería, Francisco José López, ha manifestado hoy la necesidad de que se produzca la colaboración de todas las instituciones para impulsar la “legislatura del agua” fundamental para la provincia de Almería y a la que se comprometió el presidente del PP Andaluz, Juanma Moreno, durante la campaña electoral.

Se trata de un objetivo en el que López Parra afirma que es necesaria la implicación de Ayuntamientos, Mancomunidades, Diputación Provincial, Junta de Andalucía y Gobierno de España, para que “Almería siga teniendo agua, fuente de riqueza, de generación de empleo, de oportunidades, de crecimiento económico y de vida en una provincia en la que lo sabemos muy bien”.

Francisco José López recuerda que este camino para impulsar el agua en Almería lo emprendió el Gobierno de Juanma Moreno hace tres años y medio, un tiempo en el que se han invertido unos 1.500 millones de euros en obras hidráulicas en Andalucía, de los que más de 170 se han ejecutado en la provincia.

Gracias a esta apuesta, continúa explicando el secretario de Agua del PP, las 300 obras de depuración declaradas de interés de la comunidad autónoma en 2010, ya están todas en marcha y a ello tenemos que sumar las obras declaradas de interés general del Estado que tiene que acometer el Gobierno de España y que lamentablemente no ha llevado a cabo.

En el caso concreto de la provincia de Almería López Parra insta al Gobierno de Sánchez a iniciar cuanto antes la reparación y puesta en marcha de la desaladora del Bajo Almanzora, la ampliación de la desaladora de Carboneras hasta los 60 hm3, la ampliación de la desaladora del Campo de Dalías y la construcción de la tubería de conexión de la Venta del Pobre al Campo de Tabernas.

“El agua no es ni de izquierdas ni de derechas, reivindicamos una política de aguas que no esté supeditada a ninguna ideología sobre todo en una tierra como la nuestra amenazada por la sequía. En Almería el agua es vida y ya hemos demostrado con creces que sabemos aprovechar cada gota. Ahora lo necesario es la implicación de todas las administraciones para no estar en desventaja con otros territorios y seguir generando empleo y riqueza”, concluye.