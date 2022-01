Almería El PP traslada a abogados y procuradores la importancia del Decreto de Simplificación miércoles 26 de enero de 2022 , 15:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Espinosa y Sánchez destacan que se eliminarán 150 procedimientos administrativos lo que nos convertirá en la Comunidad con menos burocracia de España La coordinadora de Justicia del PP Andaluz, Rosalía Espinosa, la vicesecretaria de Participación y Transparencia del PP de Almería, Maribel Sánchez, y la vicesecretaria de Almería capital, María Vázquez, han mantenido esta mañana una reunión con el decano del Colegio de Abogados, Juan Luis de Aynat, y la decana del Colegio de Procuradores de Almería, María del Mar Gázquez, a los que le han trasladado la importancia del Decreto de Simplificación aprobado por el Gobierno de Juanma Moreno después de 38 años de gobiernos socialistas en los que a cada ley, decreto, reglamento u orden se incrementaba la dificultad para emprender o trabajar en Andalucía, lo que provocaba la desesperación de ciudadanos y empresas. Ahora, con la aprobación de este Plan de Simplificación Normativa, lo que se ha hecho ha sido según Espinosa “podar el ordenamiento jurídico autonómico de trámites innecesarios, mejorar su técnica y armonizar nuestras normas con las nacionales, y para ello se eliminarán 150 procedimientos administrativos, lo que nos convertirá en la Comunidad Autónoma con menos burocracia de España”. La coordinadora de Justicia del PP-A ha puesto en valor la declaración responsable del ciudadano o empresa ante la Junta, lo que demuestra que “el Gobierno de Juanma Moreno confía en los andaluces” y ha destacado también como se han reforzado los mecanismos de control reforzando la intervención, el tribunal administrativo de recursos contractuales y poniendo en marcha la oficina contra el fraude y la corrupción. En su intervención ante los medios también se ha referido al derecho a la Justicia Gratuita y ha destacado el trabajo que se ha hecho desde la administración de Justicia de la Junta dotando de los medios materiales necesarios para hacer este derecho real y efectivo en el marco de sus competencias.

La coordinadora de Justicia del PP-A ha manifestado que el coste económico de esta actividad debe ser compensado a los colegios y a los profesionales en el menor tiempo posible y ha recordado que el Gobierno andaluz ha establecido que el importe de la compensación económica por los gastos de funcionamiento será el 10% de las cantidades certificadas trimestralmente por las actuaciones en materia de justicia gratuita, efectuadas por cada colegio profesional y que hayan sido justificadas ante el órgano directivo competente de la consejería. Por último ha explicado que las víctimas de violencia de género tendrán derecho a la libre elección de abogado y a solicitar una segunda opinión cuando no estén conformes con la estrategia planteada por el abogado designado de oficio. Y ha manifestado que desde el PP hemos planteado también que a las personas que son víctimas de la ocupación ilegal de una vivienda se les reconozca el derecho de asistencia jurídica gratuita. Por su parte, la vicesecretaria de Participación y Transparencia del PP de Almería, Maribel Sánchez, ha afirmado que la simplificación normativa llevaba más de una década siendo necesaria y ha destacado el compromiso cumplido del Gobierno de Juanma Moreno. "Los ciudadanos siempre nos han dicho que sobraba burocracia y papeleo, y los abogados y procuradores también nos pedían esa simplificación a la hora de realizar su trabajo. Ahora, gracias al Gobierno del PP en la Junta, Andalucía se ha colocado como la región de España con menos burocracia", ha manifestado. Finalmente, tanto el decano del Colegio de Abogados como la decana del Colegio de Procuradores han agradecido al Partido Popular la continua comunicación que mantienen con estos dos colegios y han pedido que no se aletargue el servicio público y se tenga en consideración una retribución lógica a la compensación de los servicios que prestan para compensar el esfuerzo que hacen por la excelencia en la prestación del servicio. Por último, han trasladado la necesidad de que la Junta cuente con los profesionales de la justicia a la hora de organizar los espacios de los edificios judiciales en su rediseño y en la implantación de los nuevos, para que el servicio que prestan todos los días sea más fácil y garantista.

