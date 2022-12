Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía El precio de la vivienda sube en la capital un 4% el último año jueves 01 de diciembre de 2022 , 09:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El precio de la vivienda en Andalucía sube un 6,83% frente al año pasado Según el informe mensual de precios de venta de pisos.com, la vivienda de segunda mano en Andalucía en noviembre de 2022 tuvo un precio medio de 1.497 euros por metro cuadrado. Esta cifra supuso un ascenso del 1,07% frente al mes de octubre, el cuarto más pronunciado de España. Interanualmente, se produjo una subida del 6,83%, también la cuarta más intensa del país.



Andalucía fue la octava autonomía más cara del país, por detrás de Baleares (3.741 €/m²), entre otras. En cuanto a la vivienda de segunda mano en España, en noviembre de 2022 registró un precio medio de 1.966 euros por metro cuadrado, arrojando un ascenso mensual del 0,42%. De un año a otro, la cifra registrada marcó una subida del 5,24%.



El precio de la vivienda está a punto de cerrar un año de luces y sombras. “La primera mitad del año, con precios subiendo de forma moderada y compraventas e hipotecas creciendo a un ritmo de récord, prometía ser la tónica de 2021”, comenta Ferran Font, director de Estudios de pisos.com. Sin embargo, a medida que las consecuencias de la guerra en Ucrania fueron haciendo mella en la inflación, la escalada de estos indicadores fue pisando el freno. El experto señala que “la segunda mano ha estado presionada por la obra nueva, muy afectada por el encarecimiento de los materiales y la escasez de producto casi crónica”. Font indica que “los repuntes están siendo contenidos, mientras que los ajustes siguen siendo mínimos y restringidos a las zonas con menor demanda”.



El directivo apunta que “ahora que la financiación ya no es tan asequible, los compradores no se van a mostrar tan dinámicos”. El portavoz del portal inmobiliario expone que, “en un escenario de dificultades económicas, el ahorro ha vuelto a entrar de lleno en la agenda de las familias, que se lo pensarán dos veces antes de embarcarse en la que, sin duda, representa la compra más importante de sus vidas”. Para Font, “las finanzas tenderán a responden a la incertidumbre desde el autocontrol, pero los precios permanecerán estables sin grandes caídas”.

Jaén fue la capital más barata de España De un mes a otro, la provincia de Málaga (2,90%) fue la que más subió de España, mientras que Huelva (-0,22%) fue que menos se devaluó de la región. Interanualmente, Málaga (13,06%) fue la segunda en el ranking de provincias españolas que más crecieron, mientras que Jaén (-3,59%) fue la cuarta que más retrocedió de España. En cuestión de precios, la provincia andaluza más cara fue Málaga (2.491 €/m²), siendo la sexta en el ranking nacional. Por su parte, Jaén (693 €/m²) fue la segunda más asequible del país. En cuanto a las capitales andaluzas, Huelva (2,99%) fue capital que más se encareció del país mensualmente. Por su parte, Cádiz (-1,38%) fue la octava capital española que más cayó. Frente al pasado año, Málaga (9,44%) fue la undécima en el cómputo general de ascensos, mientras que Jaén (-1,36%) fue la sexta que más descendió a nivel nacional. En el apartado de precios, Jaén (1.054 €/m²) marcó el precio más asequible de España, bastante alejada de Cádiz (2.695 €/m²), que fue la octava más costosa del país.

