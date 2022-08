Economía El precio del alquiler en la capital se ha incrementado más del 12% este año lunes 08 de agosto de 2022 , 09:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Según el informe mensual de precios de alquiler elaborado por pisos.com, el piso tipo de alquiler en Andalucía registró en julio de 2022 un precio medio de 7,51 euros por metro cuadrado, lo que supuso una variación mensual del -0,66%. Respecto a julio de 2021, creció un 6,52%, la quinta mayor subida del país.



Andalucía fue la octava autonomía con la mensualidad más cara para los inquilinos, por detrás de Madrid (13,59 €/m²), entre otras. Por su parte, el piso tipo de alquiler en España tuvo en julio de 2022 un precio medio por metro cuadrado de 10,24 euros. Esta cifra arrojó una subida mensual del 0,20%. En la comparativa interanual, subió un 5,89%.



Según Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, “el alquiler sigue exigiendo a los inquilinos un gran esfuerzo económico, algo que resulta aún más difícil de llevar en un contexto inflacionista como el que estamos viviendo, ya que al repunte de la mensualidad se le suma una cesta de la compra y unas facturas de suministros también más caras”. Por otro lado, el portavoz del portal inmobiliario admite que “la oferta es escasa y los pisos se alquilan en cuestión de días, y eso teniendo en cuenta que las condiciones requeridas a la demanda son cada vez más duras y el mantenimiento de las viviendas no es tan frecuente como sería deseable”.



A la hora de evaluar las posibles soluciones que podrían contribuir a equilibrar el mercado, el directivo considera que “la implantación del bono social de alquiler todavía es desigual a nivel territorial, por lo que todavía es pronto para valorar su efectividad”. En cualquier caso, Font indica que “este tipo de estrategias basadas en ayudas directas ya se implantaron en el pasado y no funcionaron conforme a las expectativas que se tenían”. Por último, Font comenta que “para no provocar desajustes artificiales en las rentas, lo mejor es promover más inventario en alquiler, sobre todo, para los colectivos más golpeados por la actual situación económica”.



Jaén fue la séptima capital española más barata Respecto a las provincias andaluzas, Málaga (2,78%) arrojó el repunte mensual más importante del país. Por su parte, Huelva (-3,35%) ocupó el primer lugar en la lista de descensos nacionales. De un año a otro, Huelva (22,35%) registró la mayor subida de España, y Jaén (-6,64%) fue la que más cayó de la región. Con 4,45 euros por metro cuadrado en julio de 2022, Córdoba fue la undécima provincia más asequible de España. Por su parte, Málaga, con 9,24 euros de mensualidad media, fue la séptima más cara a nivel nacional. En cuanto a las capitales andaluzas, Cádiz (2,23%) fue la novena capital española que más creció frente a junio. Huelva (-2,69%) arrojó la cuarta caída más intensa de España. Interanualmente, todas las capitales andaluzas se encarecieron. Cádiz (15,11%) fue la tercera capital que más se incrementó del país. En el apartado de rentas medias, Jaén (6,48 €/m²) fue la séptima más asequible para los inquilinos a nivel nacional. En el otro extremo, Cádiz (11,12 €/m²) marcó la séptima renta media mensual más alta de todo el país. En el caso almeriense, hay una subida en la capital superior al 12% en lo que va de año, siendo dos de esos puntos los marcados entre junio y julio; por el contrario en el conjunto de la provincia, ha habido un decenso leve en 2022, del 1%, mientras que la variación mensual se acerca a los tres puntos.

