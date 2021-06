Deportes El presente y el futuro de las bases del Poli Ejido se citan del 22 al 30 de junio sábado 19 de junio de 2021 , 09:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Balerma, en fútbol sala, y Santa María del Águila, en fútbol y en fútbol sala, son las sedes de las jornadas de captación para los equipos de cantera celestes Una vez que la temporada ya ha terminado, el Poli Ejido Club de Fútbol se pone manos a la obra de cara a planificar el próximo curso 2021/22, en el que abre sus puertas a jóvenes que quieran realizar una actividad saludable e imprescindible en el desarrollo de las personas, como es la práctica deportiva. Pero sobre todo, el deporte ayuda a socializarse (más importante que nunca en estos tiempos que nos han tocado vivir), conociendo amigos con los que crecer y divertirse juntos, aprendiendo valores tales como el compañerismo, el esfuerzo, la superación personal, el sacrificio, la deportividad, la solidaridad... La entidad celeste va a celebrar, a lo largo de nueve días, unas jornadas de captación para sus equipos de base, en las que, todos los niños y niñas nacidos entre 2016 y 2003 que estén interesados en formar parte de los conjuntos de cantera ejidenses, se acerquen a las instalaciones que acojan las distintas sesiones de fútbol y fútbol sala. Días 22 y 24, fútbol, y 24, 25, 29 y 30, futsal Respecto a la modalidad de fútbol (incluyendo fútbol 7), la primera jornada tiene lugar este próximo martes 22 de junio en el Estadio Municipal de Santa María del Águila. Allí, a las 16 horas están citados los prebenjamines (nacidos en 2014, 2015 y 2016), siendo el turno de los infantiles (2008 y 2009) y también de los cadetes (2006 y 2007) a las 17.15 horas. El jueves 24 a las 16 horas, entran en acción tanto benjamines (nacidos en 2012 y 2013) como alevines (2010 y 2011), mientras que los juveniles (2003, 2004 y 2005) lo hacen a las 17.15 horas. En caso de dudas o de necesitar más información, se puede contactar con el responsable de la sección de fútbol a través del teléfono 693819348, ya sea llamando o por WhatsApp. Acerca de las jornadas en fútbol sala, empiezan el jueves 24 y el viernes 25 de junio en el Pabellón Municipal de Balerma, esperándose la presencia de los prebenjamines (2014, 2015 y 2016), los benjamines (2012 y 2013), los alevines (2010 y 2011) y los infantiles (2008 y 2009), a las 16.30 horas todos ellos, entretanto a las 17.45 les toca a los cadetes (2006 y 2007) y juveniles (2003, 2004 y 2005). Para el martes 29 y el miércoles 30 de junio se produce cambio de sede, llevándose las sesiones a cabo en el Pabellón Municipal de Santa María del Águila, en el que a las 16.30 actúan prebenjamines, benjamines, alevines e infantiles, y repiten cadetes y juveniles a las 17.45 horas. Del mismo modo, si hay alguna duda se puede ampliar la información contactando con el responsable de la sección de fútbol sala, mediante el teléfono 620906501 (llamando o por WhatsApp). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

