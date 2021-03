Economía El presidente de la Cámara pide al ministro Ábalos acelerar el AVE a Almería jueves 18 de marzo de 2021 , 15:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia



El presidente de la Cámara, Jerónimo Parra, ha trasladado esta mañana al ministro de Fomento, José Luis Ávalos, la necesidad de impulsar las obras del AVE Almería-Murcia y acelerar al máximo los trabajos especialmente en los tramos más retrasados. Parra le ha manifestado a Abalos que la conexión a la Alta Velocidad es un anhelo y una necesidad para los almerienses máxime cuando la provincia se ha visto siempre perjudicada históricamente por la falta de comunicaciones y la escasez de modernas infraestructuras: "Necesitamos el AVE para ubicarnos en el mapa y ser más competitivos al formar parte del #CorredorMediterráneo".



El presidente de la Cámara ha podido trasladar esta demanda al responsable de Fomento en el transcurso de la visita que realiza esta mañana a Almería a la que ha asistido junto con el presidente de Asempal, José Cano.

