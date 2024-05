Como cantaba Mick Jagger, “You can’t always get what you want” (No siempre puedes conseguir lo que quieres), y parece que este es el caso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y todo el aparato político de la Moncloa y del Partido Socialista. Han decidido deslegitimar a la prensa que consideran crítica y, también, deslegitimar a la propia oposición, enfangádolas en un mismo charco, con el único objetivo de desviar la atención de algo que aún no han desmentido: las cosas de Begoña Gómez, de cómo ésta se podría haber beneficiado personalmente de ser la esposa de Sánchez, beneficiando éste a su vez, a quienes la beneficiaban a ella.

La oposición, en este caso el Partido Popular, está haciendo exactamente lo que la ciudadanía le exige: controlar al gobierno, que es lo que también se espera de la prensa. Sin embargo -este es el primer bulo que pone en circulación el PSOE desde el inicio de este mandato- se les acusa de deslegitimar la victoria de Sánchez y de considerarle un presidente ilegítimo. Este es el bulo que mantienen Pedro Sánchez, la Moncloa y el PSOE desde el inicio de la Legislatura, acentuado ahora para desviar la atención de lo importante.

Pero, ¿quién es realmente el que no legitima al otro? Es precisamente el presidente Pedro Sánchez quien, tras las elecciones generales del pasado 23 de junio en las que el Partido Popular obtuvo una enorme victoria, se negó y se niega a día de hoy a felicitar a Alberto Núñez Feijóo por aquellos magníficos resultados. Es decir, es Pedro Sánchez quien no reconoce ese resultado de las urnas, quien no le da valor a lo que directamente han votado los ciudadanos, porque la ciudadanía no le dio la victoria a él. La ciudadanía se equivocó, es el mensaje.

Por otro lado, Alberto Núñez Feijóo no ha tenido ningún problema en reconocer que, aunque él ganó en las elecciones, quien ha sido investido legal y legítimamente es Pedro Sánchez, y por eso en la sesión de las Cortes en que fue elegido presidente, el líder del PP no tuvo problema alguno en felicitarle. La Constitución establece que el presidente lo elige las Cortes Generales y es legítimo que Pedro Sánchez sea presidente de gobierno. Eso nadie lo cuestiona, no lo cuestiona el Partido Popular, por mucho que advirtiera que con sus compañeros de cama podía acabar pillando una ETS más pronto que tarde.

Por lo tanto, si partimos de un bulo como ese, un bulo por el cual el PP considera ilegítima la presidencia de Sánchez, cuando es Sánchez quien niega legitimidad al voto de los ciudadanos porque éstos le dieron la victoria a Feijóo, tendremos que recordar la frase de George Orwell, “En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario”.