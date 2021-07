Capital El Programa Vacaciones Tercera Edad 2021/2022 del Ayuntamiento está abierto martes 06 de julio de 2021 , 16:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Tras el ‘parón’ por la pandemia, se retoma este programa, gestionado por el Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, que permitirá a 400 almerienses mayores de 65 años viajar a diferentes puntos de España







Tras más de un año de ‘parón’ por la crisis sanitaria generada por el COVID-19, vuelve el Programa Vacaciones Tercera Edad para viajar a diferentes puntos de España en la temporada 2021/2022. Dirigido a mayores de 65 años, empadronados en Almería y pensionistas, el plazo de solicitud ya está abierto y acabará el viernes 30 de julio. Las demandas deberán entregarse en el Área de Familia, ubicada en la Avenida Mediterráneo, 255, de lunes a viernes y en horario de 9 a 14 horas.



La solicitud, que sólo han de presentar los nuevos usuarios (los beneficiarios del programa años anteriores no tienen nada que solicitar salvo que quieran desvincularse del mismo), permite, en el caso de ser admitida, una bonificación en el importe del viaje de 62,5 euros por persona.



Los requisitos son ser mayor de 65 años, pensionistas de jubilación del sistema público de pensiones (o bien otros pensionistas del Sistema Público de Pensiones y prejubilados con 60 años cumplidos), no cobrar más del salario mínimo interprofesional por persona y estar empadronado en el municipio de Almería. En el caso de que el solicitante viaje con su cónyuge, no es preciso que éste reúna los requisitos de edad o pensión. Asimismo, se admite como acompañante a un hijo con discapacidad que tenga un grado de minusvalía, igual o superior al 45%, siempre que el viaje lo realice con sus padres y ocupe la misma habitación.



En la última edición de este programa han sido casi 300 los almerienses que han viajado (en este caso) por Andalucía, Baleares, Murcia, Valencia, Cataluña, Canarias y Portugal.

25.000 euros anuales

Se trata de un programa que cuenta con un presupuesto-aportación municipal de 25.000 euros anuales y que busca potenciar el envejecimiento activo de una población, la de personas mayores, que supone el 14% del total en la capital almeriense. Los viajes, con una duración de entre 8 y 15 días en régimen de pensión completa, se desarrollarán a partir de otoño y hasta la primavera del 2022. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

