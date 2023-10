Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El PSOE de Vícar acusa al PP de falsear los datos de liquidez municipal

miércoles 04 de octubre de 2023 , 19:45h

Las Cuentas Municipales Están Saneadas Y No Hay Proveedores Pendientes De Cobro



El equipo de gobierno municipal quiere salir al paso de las recientes manifestaciones del portavoz del Grupo Municipal Popular, José Manuel Manzano, quien aseguraba que al cierre de la Cuenta General del ejercicio 2022 el Ayuntamiento arrastraba una deuda de catorce millones de euros. Una afirmación, que no sólo es falsa, si no que pone en evidencia la falta de conocimiento del actual portavoz del PP. Para la concejala de Economìa y portavoz del Equipo de Gobierno, Luz María Fernández Manzano, “no es cierto que el Ayuntamiento arrastre una deuda a proveedores de cuatro millones de euros, como afirma Manzano, y así se le explicó con detalle durante el último pleno”.

“No hay peor ciego que el que no quiere ver, -señala Luz María Fernández-, porque el concejal popular, pese a ser esta su segundo mandato como concejal, sigue sin entender el funcionamiento de la Tesorería Municipal y llama deuda a proveedores a facturas que por haber llegado a final del ejercicio no se abonan hasta el ejercicio siguiente”. “La realidad, -continúa Fernández-, es bien diferente, porque todas esas facturas se abonaron religiosamente a principios de 2023. El Ayuntamiento de Vícar puede presumir de un tiempo medio de pago a proveedores envidiable que ya quisieran otros municipios del entorno y las facturas se abonan en tiempo y forma según los plazos establecidos”.

“Demuestra también su gran ignorancia José Manuel Manzano, cuando afirma que el Ayuntamiento debe otros seis millones de euros, puesto que tergiversa y no sabe interpretar, ya que hay conceptos de las cuentas municipales que no se pueden confundir con deudas a proveedores, si no que son conceptos diferentes que corresponden a depósitos de fianzas, o avales por obras u otras actividades, que en la mayoría de los casos corresponde su devolución posterior al ciudadano una vez terminada la obra o el hecho imponible. Igualmente, en los importes que menciona el Sr. Manzano se recogen las cantidades que el Ayuntamiento paga por IRPF de los trabajadores, Seguridad Social y otros conceptos similares”, explica la portavoz municipal.

En cuanto a la deuda municipal con las entidades bancarias, los datos que aporta Manzano son falsos pues en la actualidad la deuda municipal a bancos a fecha 30 de septiembre de 2023 era solamente de 780.121,79 euros, una cantidad que demuestra “el rigor y la gestión responsable del equipo de gobierno para que el Ayuntamiento goce de una economía saneada, que permita a Vícar seguir creciendo”, señala Luz María Fernández.

“Miente y engaña el portavoz del PP al abonarse a la cantinela de que Vícar es el segundo municipio más pobre de España”, -lamenta la concejala de Economía-, una afirmación errónea y falta de rigor como se evidenció con el estudio realizado por el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada, que situaba al municipio vicario como uno de los municipios de España con niveles de renta y equipamientos mayores de España”.

“Vuelve pues el portavoz del PP a su estrategia de confundir a los ciudadanos para intentar oscurecer los constantes avances y el extraordinario desarrollo de Vícar gracias a la gestión rigurosa y con visión de futuro de nuestro alcalde, Antonio Bonilla, que ha situado a nuestro pueblo como referente y modelo a seguir por otros ayuntamientos”, concluye la portavoz socialista.