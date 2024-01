El PSOE reclama agua desalada en todos los barrios de la capital

lunes 29 de enero de 2024 , 16:30h

En sus alegaciones a los presupuestos municipales

La garantía de que todos los barrios de Almería puedan disponer de agua potable y desalada, mediante las correspondientes consignaciones en el Presupuesto del Ayuntamiento, es una de las alegaciones presentadas por la Agrupación Municipal del PSOE de la ciudad al equipo de gobierno del Partido Popular en el Consistorio de cara a su incorporación en las cuentas para este año.

Según el secretario de Organización del PSOE de la ciudad de Almería, Juan Francisco Colomina, "el acceso al agua es un bien universal y su gestión debe ser eficaz y garantista, pero las últimas noticias conocidas es que el agua potable y desalada no está llegando a toda la ciudad, pues barrios como La Joya y Castell del Rey han quedado fuera del acceso a este bien". No en vano, los habitantes de dichos barrios actualmente se suministran mediante cubas de agua potable que lleva el Ayuntamiento, tras declararse no apta para el consumo el agua que salía por sus grifos.

Además, Colomina pone el acento en hecho de que solo se haya consignado en el Presupuesto 1 euro para la desaladora, "cantidad claramente insuficiente, con la que se camufla una futura subida del precio del agua que, al final, nos tememos, van a sufragar los almerienses a través de sus impuestos directos e indirectos".

Bomberos

Igualmente, desde el Partido Socialista se reclama que el importe total de la inversión en infraestructuras del Parque de Bomberos de Almería para 2024 sea de 653.390 euros, a fin de dar respuesta a las carencias que viene arrastrando en instalaciones y material, denunciadas incluso por los propios profesionales.

En este sentido, Colomina recuerda que "el Ayuntamiento de Almería lleva ya demasiados años sin dotar de recursos suficientes al parque de bomberos de la ciudad, pese a haber recibido casi 4 millones de euros de la contribución especial del Consorcio de Seguros UNESPA, que deberían haberse destinado a tal fin".

Mociones aprobadas

Además, el PSOE propone la incorporación al Presupuesto Municipal de 2024 de aquellas iniciativas planteadas por el Grupo Socialista en el Ayuntamiento a lo largo del año 2023 aprobadas por mayoría en el Pleno y que siguen sin ser ejecutadas por el equipo de gobierno del Partido Popular.

"Es un principio democrático y de respeto a la oposición y a la ciudadanía el cumplimiento de las resoluciones, mociones y proyectos aprobados por el Pleno del Ayuntamiento, garante de la pluralidad política y del interés general de la ciudadanía almeriense", han recordado el secretario de Organización de la Agrupación Local del PSOE.

Cuentas insolidarias

En términos generales, Juan Francisco Colomina considera que el Presupuesto 2024 "no solo no se ajusta a las necesidades reales de los almerienses, sino que son unas cuentas total y absolutamente insolidarias, sin que se hayan previsto partidas dirigidas a proteger a los más golpeados por la crisis energética o para reactivar nuestra economía local y generar empleo". "Una vez más, el PP llega tarde a presentar el presupuesto en tiempo y forma, y sin contemplar las medidas que realmente necesitan los almerienses", ha añadido finalmente.