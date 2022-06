El PSOE vuelve a prometer poner el valor el Cable Inglés, el Francés y una Ciudad del Cine

El candidato por el PSOE de Almería en las elecciones del 19J al Parlamento de Andalucía José Luis Sánchez Teruel ha reconocido que la cultura “es un pilar esencial de nuestra sociedad para hacer la tierra moderna, innovadora y sostenible que queremos” y, en este sentido, ha adelantado que el futuro Gobierno andaluz presidido por Juan Espadas pondrá en marcha un plan de choque que se “acordará” con los hombres y mujeres del mundo de la cultura ya que serán “parte esencial en la dirección de la política cultural en Almería y Andalucía”. Así lo ha trasladado en el transcurso de un encuentro mantenido esta mañana con representantes del sector de las artes, de la fotografía, del teatro y de la gestión cultural.

De cine, oiga

Era en mayo de 2017 cuando el Gobierno andaluz anunció que licitaria la redacción de un estudio para la creación de una Ciudad del Cine en Almería. Y lo hicieron. El problema es que el estudio encargado a INGENIERIA Y CENTRO DE CALCULO SA Y ASOC AND DE COMISIONADOS DE FILMACIONES CINE por 60.000 euros, nunca se conoció, no se hizo público. Es decir, no sabemos si se entregó o no, incluso si se pagó o no. En cuanto al Cable Inglés y Francés, han sido décadas de anuncios de obras inminentes que nunca llegaban. Eso sí, cuando el Gobierno central estaba en manos de Mariano Rajoy (PP) el Gobierno andaluz socialista "descubrió" que eran propiedad de la Autoridad Portuaria, de dependencia estatal, así que se desentendió... entonces se iniciaron obras y están próximas a terminar.