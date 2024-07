El Quinto Toro celebra 75 años con el Escudo de Oro de Almería

lunes 29 de julio de 2024 , 16:43h

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha hecho entrega esta mañana del Escudo de Oro de la Ciudad al bar El Quinto Toro, “un lugar emblemático de Almería y punto de encuentro tradicional para varias generaciones de almerienses desde 1949”, según ha destacado, por lo que este año cumple su 75 aniversario.

Un reconocimiento que ha sido recogido por los hermanos Manuel y Francisco Antonio Leal Guirado, responsables del establecimiento, en representación de una familia “que ha conseguido hacer excelente lo sencillo. Pocas cosas tan sencillas como unas papas con huevo. Y pocas papas con huevo tan buenas como las de El Quinto Toro. Esa es la diferencia marca de la casa”, ha señalado la regidora, quien también ha tenido palabras para Carmen y Reyes, sus respectivas mujeres, encargadas de la cocina, “el núcleo alrededor del cual pivota toda la magia de El Quinto Toro”.

La historia del bar -ha continuado-, “es la historia de cómo la buena labor profesional es capaz de influir en el territorio urbano. La calle donde se ubica, cargada de memoria y con el propio nombre del fundador, Juan Leal Espinar, desde 1994, es punto de referencia desde los tiempos en los que los vecinos de la provincia se desplazaban hacia la capital para comprar en la Plaza o en la alhóndiga. Tras la compra, lo normal era pararse a tomar un vino y una tapa en el Quinto Toro. Y es una costumbre tempranera que se sigue manteniendo a día de hoy”.

El Quinto Toro se ha convertido en un referente social y gastronómico de tal relevancia y arraigo histórico que, según ha destacado la alcaldesa, “sirve para identificar al nativo porque si alguien no conoce o no ha estado en el Quinto Toro, es porque no es de Almería”.

Punto de referencia en el ambiente taurino y flamenco de Almería, su trayectoria “es la mejor prueba de algo que la familia Leal ha sabido demostrar perfectamente estos años: que el talento es una semilla pequeña que debe regarse a diario con esfuerzo, con trabajo, con sacrificio y con perseverancia. Sólo así se alcanza el éxito que hoy reconocemos y elogiamos”, ha señalado María del Mar Vázquez, quien les ha agradecido “que hagan ciudad a diario delante y detrás de la barra”.

Este Escudo de Oro, ha concluido la alcaldesa, “es el reconocimiento del Ayuntamiento de Almería, en nombre de todos los almerienses, a una familia tan admirable y querida como vosotros y un estímulo para las generaciones que van a continuar vuestro trabajo. Gracias por vuestra entrega y por vuestra vocación. Gracias por vuestro amor por Almería”.

Emocionados y orgullosos

Manuel Leal ha ejercido de portavoz familiar reconociendo la “emoción” que les embarga por el reconocimiento que reciben de una ciudad “que nos ha visto nacer y crecer. Desde niños todos hemos lidiado en el bonito coso de la hoy calle Juan Leal, hemos sido novilleros, banderilleros, toreros y hasta monosabios, pero nunca hemos pasado del quinto toro”.

“Para nosotros, recibir este galardón del Ayuntamiento de Almería es un honor que premia no solo la trayectoria de la generación que está actualmente en activo, sino a aquellos que pusieron en marcha este establecimiento con tantísima ilusión y trabajo, nuestro padre, Juan Leal, y nuestra madre, Conchita, Guirado”. Desde entonces, tres generaciones de clientes y amigos han pasado por la barra de El Quinto Toro”, ha concluido.

Al acto han asistido representantes de la Corporación municipal, la eurodiputada almeriense Carmen Crespo, el recién nombrado subdelegado de Defensa, José Manuel Lupiani, el presidente de la asociación de hosteleros Ashal, Pedro Sánchez-Fortún, así como otras autoridades civiles y militares.