Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar El Reino Unido se queda sin verdura almeriense Abraham Benzaquén Por jueves 23 de febrero de 2023 , 10:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A principios de este mes, el Reino Unido experimentó un fenómeno que ha sido bautizado como el "Vegxit": una baja cosecha de verduras en Almería causó un racionamiento de productos básicos de verduras en los supermercados del país, lo que provocó un gran revuelo entre los consumidores. En Almería, la producción de tomates, pimientos y pepinos ha caído más de un 20% en las dos primeras semanas de febrero, según Fepex, la federación española de exportadores de frutas y verduras, a lo que se une que algo similar ha sucedido en Marruecos, principalmente a causa del frío. Esta situación se produjo debido al agotamiento de los suministros de algunas de las principales verduras cultivadas en Almería, como la lechuga, el tomate, la cebolla y el pimiento. Esto se debe a una serie de factores, como el bajo rendimiento de algunas cosechas, el aumento de los precios de los insumos y la reducción de la producción en algunos productos, todo ello provocado por principalmente por el frío. Pero hay que añadir otro factor, y es que al no estar el Reino Unido en la Unión Europea, se tiene que conformar con lo que sobra tras abastecer al Continente. El Consorcio de Minoristas Británicos indica que los supermercados necesitan depender de importaciones durante esta temporada del año, especialmente de Almería y del norte de África. La producción de productos británicos normalmente no comienza hasta finales de marzo o abril, y se espera que sea peor de lo normal este año debido a los efectos del Brexit, que ha provocado una escasez de mano de obra (tradicionalmente de Europa del Este) y un aumento de los precios de la energía y los fertilizantes. Esta situación ha generado un gran revuelo entre los consumidores del Reino Unido, que han tenido que hacer frente a la falta de determinadas verduras en los supermercados. Muchos de ellos han criticado la ausencia de previsión por parte de los supermercados, que han tardado demasiado tiempo en reaccionar a esta reducción de suministros. Además, algunos consumidores han acusado a los supermercados de tener precios abusivos, especialmente en verduras especialmente demandadas como la lechuga. Esta situación ha puesto de manifiesto la necesidad de una mejor regulación de la cadena de suministro en el Reino Unido. El Gobierno debe tomar medidas para garantizar que los suministros básicos sean estables y que los precios de los productos sean adecuados, y que los grandes supermercados estén mejor preparados, ya que cuatro cadenas (Tesco, Aldi, Asda y Morrisons) ya limitan las compras a los clientes. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

