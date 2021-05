Economía El renting de particulares crece en un 24.04% en Abril 2021 tras la crisis de la Covid-19 lunes 24 de mayo de 2021 , 20:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El renting para particulares, pese a la gran crisis que se ha vivido en nuestro país tras la Covid-19 este mes de Abril el renting ha incrementado en un 24.04% en el alquiler de vehículos a medio y largo plazo. Este incremento se debe a la gran incertidumbre de “¿Qué pasará?”. La tasa de desempleo ha crecido en un 16,13% con respecto al año anterior. Esta situación todavía no ha terminado y aún continúa la incertidumbre y las dudas entre la sociedad. Esta situación ha favorecido al renting para particulares por el miedo al qué pasará en un futuro. El miedo a la posibilidad de quedarse sin trabajo o no encontrar uno a tiempo y tener que desembolsarse grandes cantidades de dinero con la compra de un vehículo o pagar mes a mes durante 4 años la financiación del vehículo hace que cada vez más personas opten por un vehículo de renting por todas las ventajas económicas que les ofrecen. Cada vez son más los usuarios los que confían en Total Renting a la hora de adquirir un renting para particulares por todas las ventajas económicas y comodidades que les ofrecen. El renting para particulares prevé un incremento de casi un 5% en sus flotas y un 20% en sus matriculaciones La Asociación Española de Renting prevé para este año una subida de hasta el 20% en sus matriculaciones. Este es un dato muy positivo para este sector, ya que en un principio se vio tan afectado por la cuarentena, porque ha conseguido salir a flote y con muy buenos resultados. Cada vez son más las personas las que confían en el renting para particulares por todas las facilidades y ahorro que otorgan a los usuarios. Otro de los motivos por los cuáles existe este auge es el miedo al contagio. Antes, la gran mayoría de las personas que viven en ciudades, preferían trasladarse de un lugar a otro con el transporte público. Son muchos los inconvenientes que tiene disponer de un coche en propiedad viviendo en ciudad y es la dificultad de aparcar, los elevados niveles de contaminación que existen en las ciudades, los atascos etc… Ahora, con el miedo al contagio hace que cada vez sean más las personas las que opten por un alquiler de vehículos. Gracias a los vehículos de renting híbridos y eléctricos y con sus bajas emisiones de CO2 no contaminarán tanto el medio ambiente. Cada vez, a los usuarios le gusta mas la frase de “con todo incluido” y con Total Renting lo tienes TODO incluido (seguro a todo riesgo, reparaciones, mantenimiento, cambio de neumáticos, vehículo pre-entrega, atención personalizada y muchos servicios más). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

