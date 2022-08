Economía El resultado neto de Grupo Cajamar asciende a 50,1 millones de euros viernes 05 de agosto de 2022 , 11:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Reduce su tasa de morosidad por debajo del 3 % •El resultado consolidado disminuye interanualmente por el refuerzo realizado durante este ejercicio en provisiones y saneamiento de activos adjudicados y otros activos financieros por importe de 238 millones de euros. •La calidad de los activos mejora con la disminución del activo irregular, que refleja un descenso de 359 millones en los activos dudosos, un 24,3 % menos respecto al mismo periodo del año anterior, y de los activos adjudicados netos en 364 millones de euros, un 34,8 % inferior al registrado el segundo trimestre de 2021. •La tasa de morosidad se sitúa en el 2,97 %, 1,2 puntos porcentuales inferior al mismo periodo del año anterior, por debajo de la media sectorial. Asimismo, la tasa de cobertura de la morosidad se eleva al 74,5 %. •El crecimiento del negocio y la disminución del activo irregular mejoran el balance, al tiempo que los ingresos obtenidos contribuyen a dar mayor solidez al Grupo, refuerzan las coberturas y elevan la solvencia. • La coyuntura económica actual propicia que los recursos gestionados minoristas aumenten en 3.952 millones de euros, un 9,1 % interanual, hasta los 47.188 millones de euros, fundamentalmente por el incremento de los depósitos a la vista en un 14,6 %. • El crédito a la clientela sano crece un 6,4 % hasta los 35.075 millones de euros, con una cartera cada vez más diversificada, habiendo destinado el 83,1 % a los segmentos estratégicos del Grupo, como son empresas, sector agroalimentario y familias. • El coeficiente de solvencia phased in se sitúa en el 15,7 %, sustentado en la fortaleza del CET1, con la ratio CET 1 phased in en el 13,2 % y la fully loaded en el 13 %, cumpliendo holgadamente los niveles regulatorios. Documentos de Presentación de Resultados Consolidados del segundo trimestre de 2022 Resultados El crecimiento del negocio, tanto de la inversión crediticia como de los recursos gestionados, junto a la disminución del activo irregular, contribuyen a mejorar el balance de Grupo Cajamar en el primer semestre del ejercicio, período en el que los ingresos obtenidos aportan solidez, reducen la tasa de morosidad al 2,97 %, refuerzan las coberturas y elevan la solvencia respecto al trimestre anterior. Asimismo, la rentabilidad (ROE), aumenta un 1 p.p. en relación al cierre del año anterior y se sitúa en el 2,8 %. La gestión prudente del Grupo Cajamar, priorizando la mejora de la calidad del balance y destinando una parte sustantiva de los ingresos del negocio a provisiones y saneamiento y deterioro de activos financieros y no financieros, concretamente 238 millones de euros, repercute en el resultado consolidado neto, que asciende a 50,1 millones de euros y supone un 12,3 % menos en términos interanuales. La calidad de los activos mejora con la disminución del activo irregular, consecuencia del descenso en 359 millones de los activos dudosos, un 24,3 % menos respecto al mismo periodo del año anterior, lo que facilita una reducción de la tasa de morosidad de 1,2 puntos y que se sitúe en el 2,97 %, 1,1 puntos por debajo de la media sectorial. Por su parte, los activos adjudicados netos disminuyen en 364 millones de euros, un 34,8 % inferior que el segundo trimestre de 2021. A su vez, las coberturas de los distintos componentes del activo irregular también se han reforzado tanto interanualmente como respecto al trimestre anterior; en concreto la tasa de cobertura de la morosidad hasta el 74,5 %, y la tasa de cobertura de activos adjudicados hasta el 64,8 %, una vez incorporadas las quitas producidas en el proceso de adjudicación. El buen comportamiento del negocio, apoyado en la reactivación de la actividad comercial y en el aumento de la vinculación de la clientela, permite anotar un margen bruto de 593 millones de euros, gracias al impulso de las comisiones, que aumentan un 23,4 % interanualmente, fundamentalmente por las correspondientes a operaciones de desintermediación -seguros, fondos de inversión, planes de pensiones y consumo- que se incrementan un 30,9 %. Adicionalmente, la reciente subida de los tipos de interés acordada por el BCE hace prever una perspectiva favorable de los ingresos de la actividad bancaria en los próximos trimestres. De otra parte, los gastos de explotación continúan perdiendo peso en la cuenta de resultados y, en términos homogéneos de un semestre con otro, crecen un 2 %, muy por debajo de la inflación que aumenta en tasa interanual un 10,2 %. Actividad comercial El desarrollo de la actividad comercial repercute en el incremento interanual del 10,5 % de los activos totales, hasta los 62.292 millones de euros, y en el crecimiento del volumen total de negocio gestionado, que alcanza los 97.044 millones de euros. La coyuntura económica actual propicia que los recursos gestionados minoristas aumenten en 3.952 millones de euros, un 9,1 % más interanual, hasta los 47.188 millones de euros, principalmente por el incremento de los depósitos a la vista en un 14,6 % y los recursos fuera de balance, primordialmente por los fondos de inversión, que se elevan un 5,4 %, a pesar de la evolución de los mercados. El crédito a la clientela sano crece un 6,4 % hasta los 35.075 millones de euros, con una cartera cada vez más diversificada, habiéndose destinado el 83,1 % a los segmentos estratégicos del Grupo, como son empresas, sector agroalimentario y familias. La evolución positiva de la actividad comercial permite que el Grupo Cooperativo Cajamar continúe incrementando progresivamente su cuota de mercado nacional, tanto en inversión, del 2,9 %, como en depósitos, del 2,5 %; así como en seguros, a través de sus filiales Cajamar Vida, con una cuota en el mercado de seguros de vida y riesgo del 5,2 %, que le otorga la quinta posición en el ranking de primas; y Cajamar Seguros Generales, con una cuota del 4 % en primas de seguros del hogar, que le se sitúa en séptima posición del ranking. Respecto a las soluciones financieras y flexibilidad de pago, dirigidas a clientes que han tenido dificultades transitorias como consecuencia de la pandemia, el volumen actual de los préstamos con garantía ICO asciende a 1.640 millones de euros y reduce su peso, que ya supone únicamente el 4,5 % del total de la inversión crediticia bruta, con un 96,3 % de las operaciones en la cartera sana. Atención al cliente Las entidades del Grupo Cajamar cuentan con la confianza de 1,6 millones de socios y más de 3,6 millones de clientes, que son atendidos presencialmente por 5.264 profesionales en sus 868 oficinas y 158 agencias, de las que un 30 % se encuentran en municipios de menos de 5.000 habitantes. Asimismo, 6 oficinas móviles – vehículos itinerantes- proporcionan servicios financieros en el medio rural a 43 poblaciones de menos de 1.500 habitantes, evitando así su exclusión financiera y, especialmente, dando respuesta a las necesidades de las personas de mayor edad y otros colectivos vulnerables. Además, los canales de banca electrónica, banca móvil, banca telefónica y los 1.514 cajeros autómaticos del Grupo Cajamar son utilizados para realizar directamente sus operaciones habituales por más de un millón de clientes digitales, un 11,1 % más que en el mismo periodo del año anterior, que han realizado 43 millones de operaciones de banca electrónica y 52 millones de operaciones a través de la app. La banca cooperativa Cajamar sube 1,2 puntos porcentuales en su indicador de recomendación de sus clientes, por encima de la media del sector en acumulado en el segundo trimestre, y se sitúa en sexta posición, mientras que el sector retrocede 3,4 puntos porcentuales respecto al cierre de 2021, según el Net Promotor Score, y ocupa la tercera plaza por grado de satisfacción del gestor por parte de sus clientes, según el Benchmarking de Satisfacción de clientes del sector financiero, realizado por Stiga en el segundo trimestre de 2022. Solvencia y liquidez El coeficiente de solvencia phased in asciende hasta el 15,7 %, sustentado en la fortaleza del CET1, que sitúa la ratio CET 1 phased in en el 13,2 % y la fully loaded en el 13 %, cumpliendo holgadamente los niveles regulatorios, que anotan un exceso de 702 millones de CET1/AT1 y de 655 millones en ratio de capital. En el tercer trimestre de 2021 se realizó una emisión de deuda senior preferred, por 500 millones de euros, que contribuyó a que la ratio de MREL se sitúe en el 18,2 %, superando en 1,7 puntos porcentuales el requerimiento intermedio de MREL fijado por la autoridad de resolución para el 1 de enero de 2022. Por otro lado, la evolución al alza del crédito y de los depósitos de clientes sitúan la ratio Loan To Deposits (LTD) en el 83,8 %, con una mejora de 2,7 puntos porcentuales respecto al segundo trimestre del año anterior. Asimismo, Grupo Cajamar mantiene una posición confortable de liquidez con un volumen de activos líquidos disponibles de 13.382 millones de euros, incluyendo tanto activos líquidos de alta calidad (HQLA) como otros activos líquidos descontables y depósitos en bancos centrales. Además, cuenta con una capacidad de emisión de cédulas hipotecarias de 4.075 millones de euros. Con ello, cumple holgadamente los límites exigidos por la Autoridad Bancaria Europea, con una ratio de cobertura de liquidez (LCR) del 189,2 % y una ratio de financiación estable neta (NSFR) del 132,8 %. Finanzas sostenibles Grupo Cajamar ha recibido este año la maxima distinción de la agencia Sustainalytics, Top Rated, que le posiciona entre las 50 empresas con mejor calificación mundial por su gestión de los riesgos medioambientales, sociales y gobierno corporativo (ASG). A su vez, esta acreditación la distingue con tres sellos diferenciadores: como entidad referente a nivel Global (ESG Global 50), a nivel regional (ESG Regional) -europeo- y a nivel industrial (ESG Industry) -industria bancaria-, conforme al informe Rating de riesgo ASG Sustainalytics. La política de sostenibilidad del Grupo Cajamar, su compromiso social, ambiental y de gobierno corporativo, se sustenta en su modelo de banca cooperativa y su vocación de apoyo a las personas, las empresas y los sistemas productivos locales. En este sentido, tras haber posicionado la sostenibilidad como eje transversal de su plan estratégico, está trabajando en la transición hacia una economía verde que mitigue el impacto del cambio climático en la actividad de sus socios y clientes, y en el conjunto de la sociedad. Así, a 30 de junio de 2022, el 28,8 % de su cartera crediticia está asociada a actividades de mitigación ambiental y el 28,6 % a actividades de adaptación. El Plan Director de Finanzas Sostenibles de la banca cooperativa Cajamar tiene como objetivos consolidar y reforzar su cultura sostenible, dar respuesta a las demandas de los órganos reguladores internacionales, contribuir a establecer la hoja de ruta de descarbonización para reducir las emisiones de CO2, alcanzando las cero emisiones netas antes de 2050, y acompañar a sus socios y clientes en todo el proceso de transición justa hacia una economía baja en carbono. Asimismo, ha establecido un Marco de Bonos Sostenibles bajo el cual tiene previsto emitir bonos sociales, verdes y/o sostenibles como un instrumento eficaz para canalizar inversiones orientadas a promover el desarrollo sostenible y la lucha contra la exclusión social. En su compromiso con el fomento de las finanzas sostenibles y la lucha contra el cambio climático, Grupo Coperativo Cajamar está adherido a los Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas y forma parte de diferentes organizaciones. Es miembro de la UNEP FI, signatario fundador de los Principios de Banca Responsable; reporta su huella de carbono a Carbon Disclosure Project (CDP), con una valoración A- que le posiciona entre las empresas líderes y más avanzadas por su desempeño y la transparencia de su gestión medioambiental; apoya y sigue las recomendaciones del Task Force Climate Financial Disclosure (TCFD) en materia de Finanzas Sostenibles; y se ha sumado a la iniciativa Science Based Targets, responsabilizándose de establecer los objetivos de reducción de emisiones Net Zero. En relación con la transparencia y gestión, calcula cada año su huella de carbono y compensa el 100 % de sus emisiones, mediante la compra de créditos para el proyecto ‘Conservación de la Amazonía en Madre de Dios Perú’, contribuyendo de este modo a reducir la reforestación de la zona y, en consecuencia, a una gestión forestal sostenible generadora de beneficios a las comunidades locales. Información no financiera Entidad de referencia para el sector agroalimentario, con una cuota de mercado nacional del 15,4 % en el sector primario, Grupo Cajamar dispone de una oferta especializada de servicios y productos, así como de programas de asesoramiento técnico y de transferencia de conocimiento a empresas, cooperativas y productores, que contribuye a la mejora de la competitividad, financiación, gestión de la información y digitalización del sector agroalimentario español. A través de Plataforma Tierra promueve actuaciones dirigidas a la innovación, digitalización y sostenibilidad del sector agroalimentario, como es la puesta en marcha de su herramienta digital de riego y fertilización, gracias a la cual se han realizado ya 296 planes de riego y 184 planes de fertilización en 610 cultivos. Asimismo, las investigaciones, estudios y ensayos realizados en los centros experimentales de Cajamar en Almería y Valencia se han dado a conocer, de enero a junio de este año, a través de 48 actuaciones de transferencia de conocimiento, presenciales y telemáticas, en las que han participado más de 5.500 personas. También ha estado presente el Grupo Cajamar en ferias internacionales y nacionales, como Fruit Logistica, Alimentaria, Meat Attraction, Agroexpo y FIMA, entre otras, acompañando a las empresas agroalimentarias, para colaborar en su promoción y expansión nacional e internacional. A su vez ha participado en la organización de foros y encuentros empresariales, dando a conocer los retos a los que se enfrentan las empresas españolas y las oportunidades que los fondos europeos Next Generation les brindan para la modernización e innovación de sus negocios. En el primer semestre de este año también se han editado y difundido 5 libros, 63 artículos de divulgación y 22 informes de coyuntura sobre distintos sectores y subsectores agro, entre los que destacan en el primer semestre de este año ‘Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo. Informe 2021’, ‘Comercio exterior agroalimentario. Abril 2022’ y ‘Sostenibilidad en la producción ganadera’. Asimismo, entre los trabajos del ‘Observatorio de la digitalización del sector agroalimentario en España’, que impulsa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se ha dado a conocer ‘El Diagnóstico y Análisis de la Situación de Partida de la Digitalización del Sector Agroalimentario en España’. 