Capital El servicio de alquiler de bicis y patinetes será adaptado al covid-19 miércoles 07 de abril de 2021 , 19:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La edil de Movilidad, Mª del Mar García Lorca, señala que con el COVID “hemos priorizado las ayudas a la compra de patinetes y ampliar los carriles bici, sin renunciar al alquiler con todas las medidas higiénico sanitarias” La concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, afirma que debido al COVID desde el Ayuntamiento “estamos potenciando la movilidad sostenible con todas las garantías higiénico sanitarias, por lo que hemos priorizado la ampliación de la red de carriles bici y el fomento de la compra de patinetes eléctricos a través de ayudas directas”, lo que no quiere decir, añade, que “renunciemos al servicio de alquiler de bicicletas y patinetes, en el que seguimos trabajando para cuando la evolución de la pandemia lo permita”. Lorca recuerda que son ya casi 80 los kilómetros de carriles bici por toda la ciudad, “y seguimos ampliando la red” y que medidas como incentivar la compra de patinetes eléctricos “no sólo es un estímulo para el comprador, sino también supone un alivio para el comercio local, duramente castigado por las consecuencias derivadas de la crisis del coronavirus”. “Todo ello” -insiste- “sin renunciar al alquiler, un servicio en el que seguimos trabajando para su puesta en marcha una vez que la actual situación sanitaria mejore y su uso no conlleve riesgos para los usuarios porque la pandemia ha trastocado la vida de todos y ahora lo prioritario es garantizar las medidas higiénico sanitarias”. García Lorca señala además que la movilidad sostenible “avanza a pasos agigantados y desde el Ayuntamiento queremos ofrecer un servicio moderno y adaptado a las nuevas demandas de los ciudadanos, con las debidas garantías sanitarias y, por supuesto, con el menor coste económico para los almerienses”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

