ANDALUCÍA El Servicio de asistencia para personas con movilidad reducida se integra en CGT. facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El acuerdo de Convenio de personal de tierra del sector aéreo lleva al comité de empresa de PMR en el aeropuerto de Málaga y a la mayoría de la plantilla a abandonar en pleno ccoo para integrarse en CGT y luchar por el derecho constitucional a la igualdad de trato y no discriminación. Tras el acuerdo de convenio del sector aéreo para el personal de tierra suscrito por ugt, ccoo y uso, se establecen unas condiciones absolutamente discriminatorias para el personal del Servicio de asistencia para personas con movilidad reducida (PMR), circunstancia que va a llevar a CGT a plantear impugnación del Convenio ante la Audiencia Nacional. CGT ya ha legalizado su sección sindical PMR en el aeropuerto de Málaga y comunicado tal circunstancia a la empresa que se hace cargo del mismo (UTE PMR MASA SAGITALL4 AGP), poniéndonos a trabajar de inmediato para atajar cuanto antes el nuevo atropello a los/as trabajadores/as de PMR, que a diferencia de lo establecido en los convenios colectivos anteriores, con el acuerdo suscrito se establecen graves diferencias respecto al personal de handling y una tabla salarial especifica discriminatoria que lleva a marcar unas diferencias salariales que profundizan en el empobrecimiento de la plantilla. Nuevamente nos encontramos ante la firma de un Convenio Colectivo en el que la patronal sigue saliendo victoriosa, no solo en las condiciones sociolaborales sino también en la perdida de poder adquisitivo de las trabajadoras/es del personal de tierra del sector aéreo al no alcanzarse el IPC real, con lo que la brecha salarial sigue aumentando y la clase trabajadora cada día reduce su poder adquisitivo frente al aumento de los precios de los productos de primera necesidad y de los suministros básicos de los hogares y combustibles. La Organización de la clase trabajadora frente a las hipotecas de quienes se avergüenzan de llamarse sindicatos para autodenominarse “agentes sociales” es la clave para revertir la situación y por ello desde CGT animamos a que el ejemplo de la plantilla de PMR en el aeropuerto de Málaga cunda y se deje de financiar y representar a quienes una vez tras otra traicionan a quienes dicen representar sin ni siquiera preguntar. Ahora tenemos el ejemplo del convenio para el personal de tierra del sector aéreo, hace muy poco fue la NO REFORMA LABORAL, antes el pacto para alargar la edad de jubilación y disminuir las cuantías de las pensiones… Es el momento de romper con quienes traicionan a la clase obrera. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

