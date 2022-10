Es una información de noticiasdealmeria.com Almería Ampliar El subdelegado aborda con el consul de Marruecos la situación de sus nacionales jueves 13 de octubre de 2022 , 19:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia 40.000 marroquies no están en la Seguridad Social noticiasdealmeria.com El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha mantenido un encuentro con el nuevo cónsul de Marruecos en la provincia, Kamal Haoudi, con quien ha abordado diferentes asuntos relativos a la situación de los ciudadanos marroquíes residentes en la provincia y la importancia de las relaciones bilaterales entre ambos países. Actualmente, Almería cuenta con 63.783 ciudadanos de origen marroquí, siendo la colonia de origen extranjero más numerosa de cuantas residen en la provincia. Igualmente, es la nacionalidad de origen extranjero que aporta un mayor número de afiliados a la Seguridad Social, con un total de 22.916 personas, de las que 17.089 están afiliadas al Sistema Especial Agrario. El nuevo cónsul general de Marruecos en Almería y Granada forma parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del reino alauita desde 1991. Licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fez, habla a la perfección cuatro idiomas (árabe, francés, castellano y portugués) y ha sido, entre otros cargos, primer secretario de la Embajada del Reino de Marruecos en México, consejero de la Embajada marroquí en Portugal o encargado de negocios de la Embajada de Marruecos en Argentina. En 2019, fue nombrado ministro de la Embajada del Reino de Marruecos en Madrid, cargo que ha ocupado hasta que el pasado agosto fue nombrado cónsul general de Marruecos para Almería y Granada. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

