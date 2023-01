El subdelegado del Gobierno visita las obras del PFEA en Santa Fe de MondÃºjar

S�ganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar El subdelegado del Gobierno visita las obras del PFEA en Santa Fe de Mondújar sábado 31 de diciembre de 2022 , 20:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Destinará 10,3 millones de euros para sufragar el coste de los jornales de los trabajadores El subdelegado del Gobierno, José María Martín Fernández, ha visitado en el municipio de Santa Fe de Mondújar las obras que se han ejecutado en el colegio del municipio en el marco de Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), un programa que Martín ha calificado de “vital” para el empleo rural, la modernización y la mejora continua de los servicios que los consistorios prestan a los vecinos. Martín ha realizado la visita acompañado por la alcaldesa santafereña, Trinidad Góngora. Previamente, el subdelegado ha visitado el ayuntamiento y ha firmado en el Libro de Honores del municipio. En este municipio, el subdelegado ha visitado la plaza que se ha construido en la calle La Torre, en la que se ha realizado una mejora completa del espacio público, con pavimento nuevo y la instalación de una fuente y de mobiliario urbano. En este municipio, el Plan de Fomento de Empleo Agrario destina 46.000 euros para la realización de actuaciones urbanas –con 120 jornales para desempleados del pueblo- y 13.000 euros para mejoras medioambientales, con un total de 220 jornales. El subdelegado ha destacado también la lucha contra la despoblación y ha señalado que el compromiso del Gobierno de España con este programa es “total” porque “sirve para corregir los desequilibrios entre territorios a través de la inversión propiciando una mayor igualdad de oportunidades entre almerienses”, ha dicho. Inversión en el PFEA Este año, el Gobierno de España, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ha destinado 10,3 millones de euros para sufragar el coste de los jornales de los trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, que serán contratados en las obras. En concreto, SEPE aportará a la financiación del programa en Almería 10.353.770,33 €, un 4,4 %, más que el año pasado. Esta cantidad permitirá la ejecución de en torno a 240 proyectos de obras en los pueblos de Almería, que se estima generarán la contratación de 5.000 trabajadores y alrededor de 130.000 jornales. Es una informaci�n de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

