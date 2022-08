Capital El televisivo chef Enrique Sánchez llega al espacio gastronómico de la Feria martes 23 de agosto de 2022 , 18:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería y la marca gourmet de Diputación, ‘Sabores Almería’, promocionan los productos almerienses a través de diferentes actividades Un año más, el espacio gastronómico de la Feria en el Paseo de Almería continúa siendo uno de los puntos de atención más destacados de esta nueva edición, celebrando numerosas actividades tanto en forma de concursos de gastronomía, de adultos e infantil, como en la presentación de platos, encuentros con muchos de los chefs almerienses más reputados y, como en el caso de la mañana, con un showcooking de lo más especial, con el televisivo chef Enrique Sánchez como protagonista. La cita es a partir de las 12.00 horas. De esta forma, el espacio gastronómico sigue siendo un perfecto escaparate para la promoción y divulgación gastronómica de la tierra gracias a la colaboración del Ayuntamiento de la capital y la Diputación Provincial que, a través de la marca gourmet ‘Sabores Almería’, llenan estos mediodías de actividades protagonizadas por los productos, cocineros y recetas almerienses. Enrique Sánchez, sevillano de nacimiento y malagueño de adopción, cambió en su juventud la Facultad de Medicina por su gran pasión: la cocina. Tras finalizar sus estudios en la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, inicia un largo camino de aprendizaje en reconocidos y prestigiosos restaurantes dentro y fuera de nuestras fronteras. Países como Estados Unidos, Japón, México, Portugal, Italia, Rusia o República Dominicana han sido testigos de sus años de formación en los fogones. En 2010 deja su función como profesor en la Escuela de Hostelería de Sevilla para dar el salto a la televisión. Años en los cuales “Cómetelo” (Canal Sur) se ha convertido en un auténtico referente de los programas de cocina en televisión. Autor de varios libros convertidos en top-ventas, presentador de televisión (‘La Báscula’, ‘Objetivo Chimborazo’, ‘El gusto es nuestro’, ‘Cocina con Clan’, ‘Menuda Noche’), ha recorrido más de 15 países con ponencias y demostraciones gastronómicas. Actualmente compagina su faceta televisiva con un pequeño catering, asesorando empresas de alimentación y colaborando con diferentes entidades solidarias y fundaciones. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

