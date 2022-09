Capital El Timón estrena sede cedida por el Ayuntamiento viernes 16 de septiembre de 2022 , 18:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Paola Laynez elogia la labor del colectivo, que cuenta con un espacio municipal junto a la asociación de vecinos en el barrio de Regiones La Asociación El Timón ha abierto este viernes las puertas de su nueva sede en la capital con el apoyo del Ayuntamiento de Almería, que ha cedido las instalaciones municipales en el barrio de Regiones, junto a la sede de la Asociación de Vecinos San Isidro y San Gabriel. Un hito en la historia del colectivo que trabaja por los derechos de las personas que padecen problemas de salud mental, que desde hoy cuenta con este espacio para mejorar el servicio que presta a los usuarios. La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez ha señalado que “desde el primer momento el Ayuntamiento ha sido sensible a las necesidades de El Timón porque entendemos que es importante apoyar a quienes trabajan a favor de la salud mental”. Asimismo, ha destacado que “también van a contar con una sala de usos múltiples para realizar talleres y que las personas puedan venir a socializar, siempre vamos a trabajar para mejorar la calidad de vida de los almerienses”. Por su parte, la diputada de Bienestar Social, Igualdad y Familia ha felicitado a todo el equipo de la Asociación ‘El Timón’ por lograr este reto gracias a la cesión por parte del Ayuntamiento de Almería de este local. “Estoy convencida que esta sede es tan importante para los miembros de la asociación como para las familias y que se va a seguir contribuyendo a acabar con la estigmatización de los problemas de salud mental. La Diputación va a continuar siendo una fiel aliada de esta asociación porque nos sentimos orgullosos de su importante trabajo en toda la provincia y que sume una nueva sede es una buena noticia para todos”. El delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte, ha dado la enhorabuena a la Asociación El Timón por este nuevo espacio “en el que van a continuar realizando el gran proyecto que llevan a cabo por las personas con problemas de salud mental”. “Un trabajo ejemplar al que me comprometo a seguir apoyando, como hasta ahora he hecho, escuchando las distintas necesidades que se nos plantean para seguir avanzando en el bienestar de las personas afectadas”, ha indicado. La presidenta de la asociación, Cristina González, ha agradecido la colaboración del Consistorio y ha subrayado que “era una necesidad deseada y transmitida por familiares y usuarios y gracias al apoyo incondicional del Ayuntamiento ha sido posible”. Además, ha afirmado que “es un espacio para toda Almería, no solo para los usuarios, porque cuidar la salud mental nos debe importar a todos”. 27 años de servicio La Asociación El Timón lleva 27 años trabajando al servicio de la salud mental de las personas. Una labor que, además de reivindicar sus derechos, visibiliza los trastornos y trabaja con usuarios y familiares a través de programas, cursos y eventos con el fin de mejorar su calidad de vida. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

