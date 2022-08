Almería El Torneo 3x3 de baloncesto base se celebrará en Feria durante el 20 de agosto lunes 01 de agosto de 2022 , 15:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La cita, en la que colabora el Patronato Municipal de Deportes, mantiene las inscripciones abiertas desde categoría premini a senior El baloncesto también se suma a la participación de las actividades deportivas durante la Feria de Almería, que se hará del 19 al 27 de agosto. Unas actividades en forma de torneos que contarán con la organización de los clubes y escuelas con la intención de pasar unas jornadas agradables con los niños y jóvenes de la cantera base de la capital.

El Pabellón Moisés Ruiz acogerá el Torneo 3x3 Feria de Almería, organizado por el Club Adaba, con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes. Una jornada en la que los equipos disfrutarán en una semana llena de alegría y ganas de pasarlo bien jugando al baloncesto.

Desde Adaba han abierto las inscripciones para el evento que tendrá la participación desde premini hasta senior y que se hará el 20 de agosto en la instalación. De este modo, el pabellón albergará los encuentros desde las 17:00 a 21:00 horas.

Los interesados en participar tendrán que aportar 2€ por jugador y enviar un correo a la dirección [email protected] para formalizar la inscripción, que estará habilitada hasta el 18 de agosto para los deportistas que quieran formar parte de este día tan festivo.

Con un amplio número de participantes, el PMD busca que, desde niños hasta mayores, disfruten de la práctica deportiva mientras también, se celebra la Feria de Almería, con la intención de realizar una amplia oferta de actividades para los que se encuentran en la ciudad en estas fechas.

