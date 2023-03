Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar El Toyo podrá tener un puerto y aerogeneradores lunes 06 de marzo de 2023 , 05:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Así se recogen el plan correspondiente de ordenación del espacio marítimo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico El Toyo ha sido incluido dentro de las “Zonas de alto potencial para la actividad portuaria” por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y en el informe consultado por Noticias de Almería se recoge que podrá tener un puerto de nueva construcción, si bien se solaparía con otros usos que tiene autorizados. En España, se aprobó en junio de 2018 el Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030: hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, como herramienta aglutinadora para alcanzar los grandes retos a los que se enfrenta España en esta década. Según esto, los planes de ordenación contribuirán de modo directo a la consecución de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 14, vida submarina, de dicha Agenda, pero también a otros objetivos de desarrollo sostenible, como son el ODS2 hambre cero, ODS6 agua limpia y saneamiento, ODS7 energía asequible y no contaminante, ODS9 industria, innovación e infraestructura y ODS13 acción por el clima. Así, antes de junio de 2023 está prevista la pronta entrada en vigor de las principales medidas reglamentarias identificadas en la Hoja de Ruta de la energía eólica marina y otras energías del mar, entre las que se encuentra la aprobación definitiva de los planes de ordenación del espacio marítimo. Todo ello con el objetivo de promover la investigación y la innovación, así como el apoyo al despliegue de las tecnologías flotantes. En la elaboración de los planes de ordenación del espacio marítimo se ha seguido el procedimiento establecido en el artículo 7 del Real Decreto 363/2017, de 8 de abril, con plena coordinación interadministrativa, así como fomentando la participación de los agentes interesados y de la sociedad civil. Los planes de ordenación del espacio marítimo de las cinco demarcaciones marinas están estructurados en cinco bloques. La parte común a todas las demarcaciones marinas se contiene en los bloques I, II, IV y V y en la representación cartográfica del ámbito de aplicación y zonificación de los planes, que se recogen en el anexo de este real decreto. La parte específica de cada una de las cinco demarcaciones marinas se contiene en el bloque III y se publica únicamente en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El bloque I establece el contexto y ámbito de aplicación de los planes. El bloque II establece los principios orientadores y los objetivos de ordenación. El bloque III realiza un diagnóstico de la distribución espacial de los usos, actividades e intereses existentes en las aguas españolas, además de las interacciones tierra-mar, en cinco documentos independientes, uno para cada una de las cinco demarcaciones marinas. El bloque IV de los planes establece la ordenación del espacio marítimo, incluyendo disposiciones de ordenación y criterios aplicables a todos los usos, actividades y procesos, o a un subconjunto de los mismos, así como a la integración de las interacciones tierra-mar, y se identifican un conjunto de zonas de usos, actividades y procesos prioritarios, y de zonas de alto potencial para diferentes usos, actividades y procesos. De este modo, se indica específicamente que El Toyo podrá contar con un puerto, y que la zona tiene 1.089.756,94 metros cuadrados, pero además se apunta que éste se solaparía con Espacios protegidos tipo LIC (Sur de Almería– Seco de los Olivos»), ZEPA («Bahía de Almería»), también con Espacios marinos de alto valor ecológico: HIC 1110 y 1120, con el uso actual que de zona de pesca, y lo que resulta más llamativo, el “uso futuro” como “recurso eólico de interés comercial”, es decir, que se prevé instalar aerogeneradores en la zona, si bien no se indica si sería en tierra o en el mar, En todo caso, en la actualidad El Toyo es una zona turística y residencial, donde también se va a construir la Ciudad Deportiva de la UD Almería, y según este documento, pese a los niveles de protección que tiene aquello que aún pervive, que es zona de pesca, podrá tener un puerto a escasa distancia del ya existente, y gigantescos molinos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

